Tutte le forze politiche di Adria assieme per l'autodromo

al termine dell' incontro tenutosi all'Ostello Amolara di Adria, tutte le forze politiche presenti (Lista Bobosindaco, Lista Cavallari 2.0, Lega, Fratelli D'italia, Movimento 5 stelle, Italia Viva, Forza Italia, Partito Democratico, Impegno per il Bene Comune, Siamo Adria a Adria Civica) hanno deciso di sottoscrivere un importante documento sulla questione autodromo e la sua chiusura e dar via alle azioni in esso contenute.Nello specifico ilrecita: "Le rappresentanze politiche adriesi, riunitesi congiuntamente in data odierna (1 febbraio), ritengono doveroso attivare ogni più opportuna iniziativa per salvaguardare l'attività dell'Autodromo “Adriaraceway” , che nel corso degli anni si è dimostrata essere un fondamentale polo attrattivo perdel nostro territorio locale ed interregionale.In questo momento grandi sono le apprensioni e le preoccupazioni di quelle aziende che stanno traendo beneficio dall'indotto che producel'impianto die su questo presupposto hanno deciso diLa cittadinanza esprime una forte richiesta di essere debitamente informata sulla situazione in essere e sugli scenari che si possono sviluppare. Latutta si deve ritrovare unità come non mai per la salvaguardia di questa insostituibile attività economica, tanto più in un momento difficilissimo sul piano economico e sociale che mai ha conosciuto da dopoguerra ad oggi.L'azione concorde e ferma della Comunità adriese deve essere a sostegno dell'Istituzione Cittadina e delle altre rappresentanze istituzionali per garantire la continuità dell'Autodromo di Adria. Le rappresentanze politiche adriesi decidono, infine, di convocare, in tempi ristretti, un'assemblea pubblica per analizzare e discutere di queste tematiche".