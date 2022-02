Ricorso al Tar, Omar Barbierato: "Abbamo seguito i consigli dei tecnici"

Il ricorso era stato fatto dai consiglieri di minoranza LEGGI ARTICOLO ), che avevano più volte avvisato il primo cittadino,, su tale questione, ma lo stesso ha deciso di andare avanti comunque ed ora è proprio lui che commenta: "Nella giornata di lunedì ci confronteremo con l'avvocato che ci ha seguito sulla questione, oltre che con il segretario comunale per capire se fare ricorso al consiglio di stato e per capire come questa scelta del Tar vada a modificare eventualmente qualcosa per i cittadini".Aggiungendo: "e il giorno della scadenza a livello nazionale tanti comuni lo hanno approvato, proprio perchè il governo sembrava desse qualche giorno in più per la scadenza finale (di approvazione), ma così non è stato.c'è stato un acceso dibattito tra maggioranza e minoranza, con i tecnici presenti, il segretario comunale e i tecnici di Ecoambiente che non avevano presente della pubblicazione in gazzetta ufficiale ciò che ilConcludendo: "In piena coscienza noi abbiamo lavorato anche in questo caso seguendo i consigli dei tecnici; in quanto non è una decisione politica, ma un regolamento che è passato in tutti i consigli comunali della provincia di Rovigo e comunque sarebbe stato approvato tale e quale" .