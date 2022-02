La lezione del Vescovo sul rapporto fede-scienza

LENDINARA (Rovigo) – Ogni anno il 3 febbraio la Parrocchia di San Biagio celebra il Santo protettore con una devozione popolare che sfida il tempo. Anche quest’anno l’appuntamento si è rinnovato con una serie di concelebrazioni solenni che si sono protratte tutto il giorno.

Se della vita del Santo poco si sa, era Vescovo di Sebaste in Armenia e subì il martirio nel 316, la diffusione straordinaria del suo culto che perdura anche oggi, legata alla fama di taumaturgo dopo che guarì un bambino che rischiava di morire soffocato.

La festa di San Biagio ha offerto al Vescovo Pierantonio Pavanello, l’occasione di una riflessione che dal rapporto tra la fede e la malattia e la guarigione, ha portato all’attualità nel contesto della pandemia che stiamo vivendo. In un passo dell’omelia ha posto l’accento su una delle principali preoccupazioni di ogni essere umano: la salute. “L’invocazione di conservarla e di riaverla se è minacciata s’intreccia strettamente con la religione”. Gesù stesso guariva i malati ma non era un guaritore l’orizzonte proposto andava oltre. In sostanza, ha affermato il Vescovo, la fede non è una polizza assicurativa che ci garantisce dai mali fisici e non sostituisce lo sforzo di curare anche con i mezzi umani e gli strumenti della medicina.

A questo punto il Vescovo si è soffermato sul rapporto tra fede e scienza, rilevando come vi sia una percezione errata nella contrapposizione. “A molti sembra che l’invito a fidarsi della scienza, ad esempio in relazione ai vaccini anticovid, sia incompatibile con la fede in Dio: se ti fidi degli strumenti che la scienza mette a disposizione non ti fidi di Dio e viceversa”. Può essere utile sgomberare il campo da questo conflitto fuorviante e persino dannoso, che nasce da una concezione sbagliata che postula la scienza come infallibile. Dobbiamo invece guardarci sia dallo scientismo sia dal fideismo (una fede che esclude la ragione). “La scienza - ha ricordato S.E. - per sua natura non è infallibile. La scienza si basa sul dubbio e progredisce imparando dai propri errori. Analogamente anche la fede ha bisogno dell’esercizio della ragione umana; la Rivelazione non ci esime dallo sforzo di conoscere la creazione e le sue leggi con la ragione, che ricordiamo è un dono di Dio”. Per certi aspetti anche la fede è una conoscenza «incerta», giacché non è ancora visione del mistero di Dio. “La fede, come la scienza, per progredire ha bisogno del dubbio: il dubbio è il «motore» che ci spinge sempre più avanti nella ricerca di Dio. Il contrario della fede non è il dubbio, ma la pretesa di avere trovato la certezza. Concludendo la certezza non è fede, ma fanatismo. Per vivere abbiamo bisogno delle conoscenze imperfette e provvisorie della scienza e dell’inquietudine della fede”.

In definitiva la riflessione proposta da il Vescovo a molti è parsa una critica all’agitazione mediatica e fuorviante dei preti no-vax.

Ugo Mariano Brasioli