Premio impresa ambiente a Novamont di Bottrighe, miglior gestione a Irsap Spa di Arquà Polesine

VENEZIA - Nato dalla riconversione di un sito abbandonato, con un investimento di oltre 100 milioni di euro, ed entrato in attività nell’ottobre 2016, l’impianto Mater-Biotech di Bottrighe, in provincia di Rovigo, ha una capacità produttiva di oltre 30.000 tonnellate/anno di butandiolo a basso impatto (biobutandiolo), con un risparmio di oltre il 60% di emissioni di CO 2 rispetto al butandiolo da fonte fossile attraverso processi tradizionali. Il profilo di sostenibilità dell’impianto di Bottrighe è completato dall’efficienza energetica ottenuta tramite una centrale co-generativa e il riutilizzo dei sottoprodotti della lavorazione e dall’ottimizzazione complessiva del ciclo di vita dell’intero processo.

Il premio Impresa Ambiente per la categoria "Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile" - istituito dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica - è riservato alle aziende che hanno sviluppato e applicato una nuova tecnologia di produzione in grado di apportare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell’ambiente. Secondo la motivazione del premio: “Novamont ha attuato un processo innovativo per la produzione di 1,4 Butandiolo, ottenuto da risorse rinnovabili tramite fermentazione e non più da un processo a base di petrolio. Tale processo ha luogo nel Comune di Bottrighe, in provincia di Rovigo, in uno stabilimento oggetto di riconversione e rigenerazione industriale, il cui recupero ha permesso un significativo risparmio di consumo di suolo oltre al riutilizzo di circa il 60% dell’impianto preesistente, trasformando quindi il vecchio impianto in un impianto all’avanguardia, campione di efficientamento energetico”.

Composto chimico derivato dal butano, il butandiolo (1,4 BDO) è un intermedio chimico ottenuto da fonti fossili e usato sia come solvente che per la produzione di plastiche, fibre elastiche e poliuretani, che nel 2021 ha generato un mercato del valore di oltre 6.5 miliardi di euro. A Bottrighe, il Gruppo Novamont, partendo da una tecnologia sviluppata da Genomatica - società californiana leader nel settore della bioingegneria - ha messo a punto una piattaforma biotecnologica che partendo da zuccheri attraverso l’azione di batteri di tipo escherichia-coli (e.coli) opportunamente ingegnerizzati, li trasforma in biobutandiolo.

L’utilizzo di 1,4 BDO da fonti rinnovabili realizzato a Mater-Biotech consente di diminuire il Global Warming Potential netto “Cradle to gate” da 5 a 2 Kg CO2e/kg, con un risparmio del 60%.

"Questo premio è un importantissimo riconoscimento all'impegno del Gruppo Novamont in direzione della decarbonizzazione dell’economia attraverso processi produttivi altamente integrati, l’efficientamento energetico, il supporto delle fonti energetiche rinnovabili, la messa a punto di prodotti e soluzioni in grado di risolvere problemi ambientali concreti", ha dichiarato Stefano Dessì, direttore di stabilimento Mater-Biotech del Gruppo Novamont.

Fattoria Triboli Società Semplice Agricola (FI), Irsap S.p.a. (RO), Clean Air Europe S.r.l. (LC), Novamont S.p.a. (NO) e Esi S.p.a. (RM) sono le cinque aziende italiane vincitrici della IX edizione del Premio Impresa Ambiente, il più alto riconoscimento nazionale per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Insieme a loro anche l’imprenditrice Sara Cecchetto dell’Azienda Agricola Cecchetto Giorgio (TV) che si è aggiudicata il Premio speciale giovane imprenditore e la start-up Itamia Engineering S.r.l. (VE) vincitrice nella nuova categoria start up innovativa. Menzione speciale per la categoria Miglior prodotto assegnata dalla giuria a Conceria Pasubio S.p.a. di Arzignano (VI).

La cerimonia del Premio, promosso in Italia dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, si è tenuta oggi a Venezia nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice con parte delle imprese in presenza e altre collegate da casa. Ad aprire l’evento i saluti di Massimo Zanon, presidente della CCIAA di Venezia Rovigo, Andrea Prete, presidente Unioncamere e gli interventi di Paola Migliorini vicecapo unità Produzione, prodotti e consumi sostenibili, Direzione generale Ambiente della Commissione Europea e Marco Frey, presidente della giuria del Premio Impresa Ambiente e docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. A congratularsi con le imprese vincitrici anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha inviato alle imprese un messaggio di saluto, plaudendo all’impegno, agli sforzi e alla determinazione messa in campo.

Metà delle imprese che hanno ricevuto un riconoscimento ha sede in Veneto, una regione che secondo il Rapporto “Green Italy 2021” di Fondazione Symbola – Unioncamere, si colloca al terzo posto in Italia per numero assoluto di imprese che hanno investito o investiranno quest’anno in tecnologie e prodotti verdi, ovvero 41.529 aziende.

“È un onore per la Camera di Commercio aver potuto portare avanti e gestire questo prestigioso premio nazionale in un momento così delicato e difficile per il sistema imprese e soprattutto farlo questa volta in presenza da una città come Venezia, candidata a diventare capitale mondiale della sostenibilità – dichiara Massimo Zanon, presidente CCIAA di Venezia Rovigo – I progetti premiati ci restituiscono uno spaccato importante del tessuto imprenditoriale italiano che crede con ottimismo al futuro economico del Paese. Si tratta di progetti che raccontano un’Italia diversa, sostenibile, attenta all’ambiente e alla società. Siamo orgogliosi che per la prima volta dalle passate edizioni del Premio vi siano così tante imprese della nostra regione, su 8 premiate 4 sono venete e per di più due di esse rientrano nella categoria giovane imprenditore e startup innovativa, un plauso a questo territorio che si conferma ancora una volta visionario e intraprendente”.

La giuria ha selezionato i vincitori tra 74 candidature arrivate da 13 regioni d’Italia e ha assegnato il premio secondo le quattro categorie previste: 1) Migliore Gestione, 2) Miglior Prodotto, 3) Miglior Processo/Tecnologia, 4) Migliore Cooperazione Internazionale, più i premi speciali “Giovane Imprenditore”, riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 (già in gara per una delle quattro categorie) e il “Start-up innovativa” per progetti altamente innovativi e di ricerca dedicati allo sviluppo eco-sostenibile.

Per la voce medie e grandi imprese della categoria “Miglior Gestione” il premio è andato invece alla Irsap S.p.a. azienda di Arquà Polesine (Rovigo) leader nella produzione di radiatori per il riscaldamento domestico, sistemi di ricambio dell’aria e domotica applicata al riscaldamento. Grazie al progetto iGreen un gruppo di 15 persone interne all’azienda ha volontariamente deciso di schierarsi in prima linea per dare il proprio contributo concreto alla salvaguardia dell’ambiente. A cadenza mensile i partecipanti si riuniscono e ciascuno di essi è libero di presentare una o più idee e progetti che potrebbero avere un impatto migliorativo sull’ambiente. Ciascuna proposta viene discussa e sottoposta a votazione, per definire a quale dare concreta attuazione. Grazie a questo progetto Irsap ha redatto il suo primo Report di sostenibilità.