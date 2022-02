Iras Rovigo, per i sindacati la situazione è precipitata e diventa impossibile prevederne il futuro

ROVIGO - "- affermano a gran voce i sindacati - attualmente le singole posizioni rimangono arroccate e distanti, confidiamo nella mediazione del Prefettto di Rovigo"., hanno riferito dell'incontro con il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo alla luce dell'incontro avvenuto con i vertici di Iras ( LEGGI ARTICOLO ) che hanno confermato il blocco, temporaneo, della gestione della liquidità dell'ente socio assistenziale rodigino., alla luce della ingiunzione di pagamento pervenuta all'Ente rodigino da parte di uno degli istituti di credito che ha generato il blocco della liquidità della tesoreria.La richiesta di rientro della somma prestata a mezzo ingiunzione di pagamento sarebbe da leggere, secondo i sindacati, alla luce dellaA questa propostauna somma insufficiente per poter garantire la liquidità ed il prosieguo dei rapporti con le banche."Anche con un nuovo piano industriale, con la rimodulazione dei servizi e modificando lo statuto di Iras, l'empasse non verrebbe comunque risolta in quanto 600.000 euro non sono i 2,2 milioni attesi dall'Ente" affermano i sindacalisti che riportano come ""."Anche volendo sacrificare l'intero servizio socio assistenziale offerto da Casa Serena per risparmiare sui costi dell'Ente e restituire così il 100% degli immobili al Comune di Rovigo - continuano i sindacati - si andrebbero a perdere circa 100 posti letto accreditati utilizzati oggi da 51 ospiti non autosufficienti, 35 autosufficienti e 40 lavoratori, coned in tutta Italia, da otto anni, non si vede un fornitore pubblico riuscire a spuntare un'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quelle formulate dalle cooperative e dalle società di servizio private"."Il rischio di sacrificare Casa Serena è quello della creazione di un ulteriore, ed inutile, vuoto in città, salvo averlo già messo in preventivo per utilizzare fondi del Pnrr per la ristrutturazione" afferma Pavarin per la Uil che comunque sottolinea come gli interventi sul fabbricato dureranno per anni.La speranza per le sigle è tutta rivolta alla, la prosecuzione di un concetto di assistenza che va avanti dal 1500".I prossimi passi per i sindacati saranno unauna sorta di chiamata per tutta la città e la politica, l', unche impegni il Comune di Rovigo ad intervenire fattivamente per la soluzione delle criticità di Iras e successivamenteche è al terzo periodo commissariale dell'Ente.