Al Teatro Roi di Monticello Conte Otto di scena Il Mosaico

VICENZA - Domenica 6 febbraio alle 16 nuovo appuntamento con la stagione di prosa deldi Monticello Conte Otto, realizzata con il sostegno del Comune e organizzata dalla locale Compagnia Astichello, con dedica alla memoria di Valerio Dalla Pozza, attore della formazione scomparso la scorsa estate.Con un cambio di programma dovuto a motivi organizzativi, a salire sul palcoscenico sarà Il Mosaico di Rovigo, alle prese con la spassosa commedia di Casimiro Penzo, per la regia di Emilio Zenato. Protagonista della vicenda è Checco Tombolon, modesto impiegato che da anni attende l’occasione giusta per rifarsi delle tante umiliazioni subite da colleghi e superiori, occasione che sembra giungere con la possibilità di acquistare a rate una commenda.A costo di mille sacrifici,In vista del traguardo, organizza persino una festa a sorpresa per godersi la faccia dei colleghi, ma proprio al momento di versare l’ultima rata scopre che la vecchia madre si è giocata la somma al lotto. Sarà davvero tutto perduto? Lo spettacolo rientra nella 15ª rassegna-concorso “Febbraioateatro”, abbinata al 14° concorsoQuesti i prossimi titoli in cartellone, sempre la domenica alle 16: 13 febbraio, “Ancora sei ore” di Davide Stefanato con gli Amici del Teatro di Pianiga (Venezia); 20 febbraio, premiazione con lo spettacolo fuori concorso “Tu chiamale se vuoi...influenze” di Fulvio Ervas con Gigi Mardegan. Gradevole appendice della stagione sarà poi, sabato 5 e domenica 6 marzo,, con posti preassegnati. Prenotazione obbligatoria: al numero 3332413381; oppure al Teatro Roi, il venerdì dalle 18 alle 20 e nei giorni di spettacolo due ore prima della rappresentazione. Informazioni: 0444 947511 (Comune); 333 2413381 (Compagnia Astichello); 0444 324907 (Fita Veneto). Accesso consentito secondo le normative sanitarie vigenti.