ROVIGO - In arrivo un altro incontro on line promosso dall’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo rivolto a soci e interessati dal titolo “La coltura della barbabietola da zucchero tra tradizione e futuro” previsto per martedì 8 febbraio alle 17:30 on line sulla piattaforma Google Meet. Il webinar è in collaborazione con Coprob, la cooperativa che raggruppa i produttori bieticoli e che oggi rappresenta l’unica filiera di zucchero 100% italiano con una produzione di circa 220 mila tonnellate ottenute negli stabilimenti di Minerbio (Bo) e Pontelongo (Pd).

“La barbabietola è una coltura in cui il Polesine ha sempre creduto – spiega il presidente di Coldiretti Carlo Salvan, produttore di barbabietole biologiche e componente del cda di Coprob – una storica presenza, seppur ridimensionata, con circa 3000 ettari coltivati attualmente in provincia grazie anche all'apporto di oltre 200 soci di Coldiretti Rovigo. È evidente che la vicinanza allo stabilimento di Pontelongo, uno dei due zuccherifici rimasti in tutto Italia, è per noi un riferimento molto importante, in quanto patrimonio dei soci di Coprob e degli agricoltori veneti, il cui impegno è valorizzato da Italia Zuccheri e dall'unica filiera 100% italiana. Ora siamo in una fase di grande innovazione, sia in campo con l’agricoltura di precisione e la sostenibilità ambientale, che nel prodotto a scaffale sempre più apprezzato dai consumatori col brand Nostrano, senza dimenticare il biologico basato su rigidi controlli. Una filiera che va consolidata- prosegue Salvan - e supportata con ogni strumento, visto anche l'aumento del prezzo internazionale e la necessità di allargare la produzione che ad oggi soddisfa il 20% del fabbisogno nazionale, senza trascurare la valenza ambientale, dato che un ettaro di barbabietole assorbe co2 a pari di un bosco. Dalle Marche al Piemonte, passando per la Toscana, ci sono richieste per fare barbabietola, a causa della difficoltà di fare altre colture, motivo in più per farle in Veneto, area da sempre vocata”.

L’incontro sarà moderato dal direttore Silvio Parizzi; interverranno poi durante il webinar Massimiliano Cenacchi, direttore agricolo di Coprob che si occuperà dell’introduzione con dati sulla coltura e la valutazione dell’attuale produzione italiana; seguirà Vincenzo Boschetti, amministratore e responsabile commerciale di Carla Import che darà alcune indicazioni per un sovescio efficace; sarà il turno poi di Alessandro Benincà, direttore generale Italia Zuccheri per la parte commerciale tratterà sulla valorizzazione dello zucchero in Italia e all'estero. Concluderanno il presidente di Coprob Claudio Gallerani e il presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan.

Per partecipare si può chiedere il link per il collegamento web chiamando il numero 0425/201931 oppure scrivendo a organizzazione.ro@coldiretti.it o contattando gli uffici. Coldiretti Rovigo ha già calendarizzato altri due appuntamenti, uno per i frutticoltori e uno sulle assicurazioni, seguiranno comunicazioni in merito.