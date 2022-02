Forex: ecco le coppie di valute da monitorare per fare trading oggi

Il Forex è, con ogni probabilità, il mercato di valute più importante e frequentato di tutto il mondo. Il motivo di questo successo è presto detto: il Foreign Exchange Market (ovvero il mercato di scambio di valuta estera) è infatti il mercato valutario con maggiore liquidità in assoluto a livello internazionale. Ogni giorno, dentro il Forex, viene registrata una compravendita del valore di circa 4.000 miliardi di dollari: una cifra semplicemente inimmaginabile, che spiega più di tante parole come mai, ogni singolo giorno, siano davvero tantissimi gli investitori che si attrezzano per iniziare a investire al suo interno.

Il Foreign Exchange Market esiste infatti dal lontano 1971 e in questi cinquant’anni di vita il suo funzionamento è rimasto grosso modo lo stesso. All’epoca, gli accordi di Bretton Woods siglati sotto la presidenza Nixon, fondarono il Forex sui tassi di cambio fisso col dollaro americano, che, a sua volta, aveva un altro tasso fisso con l’oro. A onor del vero, il valore delle once d’oro (ognuna valeva 35 dollari americani) sarebbe aumentato in maniera esponenziale di lì a poco, per via dell’esaurimento imminente delle riserve auree statunitensi. Detto ciò, le regole di base del mercato valutario non sarebbero comunque cambiate.

Che vuol dire mercato di valute

Quando si parla di mercato valutario, o di mercato di valute, si fa riferimento a un mercato in cui le valute (come, ad esempio, l’euro, il dollaro, la sterlina o lo yen) vengono trattate esattamente come se fossero degli asset. Nel mercato valutario dunque è possibile utilizzare una valuta e scambiarla con altre valute, così come è possibile scambiarla con asset di altra natura. Un’ulteriore pratica tipica del Forex è la possibilità di fare trading con le coppie di valute: questo vuol dire acquistare una valuta “X” e, parallelamente, vendere una valuta “Y”.

Gli investimenti in coppie di valute quali la coppia EUR/USD (euro/dollaro) avvengono quindi su una sorta di doppio binario: chi compra la coppia EUR/USD sta comprando in euro e vendendo in dollari. Allo stesso modo, chi vende la coppia EUR/USD sta comprando in dollari e vendendo in euro. Come è facile intuire, per ottenere un guadagno investendo in coppie di valute bisogna imparare a tenere d’occhio le quote e il cambio, ovvero il rapporto di valore che esiste tra una valuta e l’altra.

Quali coppie di valute monitorare

Per imparare a scegliere in maniera consapevole le coppie di valute con cui fare trading nel Forex, bisogna innanzitutto imparare a comprendere quando e perché una valuta aumenta o diminuisce il proprio valore. Anche perché, quando si parla di coppie di valute, accade spesso che una valuta della coppia si rafforzi proprio mentre l’altra si indebolisce. Di solito la valuta che si rafforza è quella che, già in partenza, aveva il costo di partenza più alto, per via degli effetti del carry trading: gli investitori si indebitano nella valuta a costo inferiore, per poi venderla acquistando depositi a breve denominati nella valuta a costo superiore.