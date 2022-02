Assonautica Acque Interne, Luigi Duò prende il timone 

ROVIGO - Insediamento ufficiale venerdì 4 febbraio scorso per i nuovi vertici di Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia. Dopo la nomina per acclamazione arrivata nel corso dell’assemblea del 17 dicembre scorso, Luigi Duò, espressione della Camera di Commercio Venezia-Rovigo, ha preso ufficialmente il timone dell’associazione per il prossimo quinquennio raccogliendo il testimone da Alba Rosito.

Il neo presidente, titolare dei Cantieri navali Vittoria di Adria, si è già tuffato sul lavoro: mercoledì 2 febbraio ha visto il Presidente della Provincia Enrico Ferrarese e il consigliere Lorenzo Rizzato, delegato ai temi di interesse di Assonautica a Palazzo Celio (trasporti, cicloturismo, valorizzazione del territorio), mentre nel pomeriggio di venerdì, a margine del primo direttivo, ha incontrato nei locali messi a disposizione dell’associazione da Confindustria Venezia-Rovigo la consigliera regionale Laura Cestari, già coinvolta in prima persona l’estate scorsa nei percorsi riservati a istituzioni ed amministratori, e visto quindi in sequenza Denis Maragno e Raffaele Peretto, rispettivamente presidente di Fiab Rovigo e referente del Cpssae, entrambi partner del progetto “Navighiamo il museo diffuso dell’acqua”.

Il primo direttivo dell’anno ha visto anche la nomina del vicepresidente nella persona di Rudy Toninato e l’affidamento di importanti deleghe ai componenti del comitato esecutivo con la presentazione di idee e proposte su eventi da parte dei soci con l’intervento finale di Diego Crivellari, presidente del Cur di Rovigo nel quale Comitato Scientifico siede anche lo stesso Duò: l’ex parlamentare del PD ha confermato la disponibilità dell’ateneo cittadino ad ospitare anche in futuro eventi come il convegno sulla normativa della navigazione interna dello scorso 12 novembre, e a valutare con l’università di Ferrara l’avvio di iniziative di formazione in collaborazione con esperti di diritto della navigazione in acque interne, sottolineando l’importanza di fare lavoro di rete e sistema tra istituzioni per intercettare risorse che potranno arrivare da Regione, Stato ed Europa in chiave Pnnr.

A supportare l’operato di Duò ci sarà anche il nuovo Comitato Esecutivo, già individuato nella seduta di fine anno e che passa da 5 a 9 membri: Alessandra Fin (Greenhouse Melara, espressione di Confindustria Venezia-Rovigo e Camera di Commercio Venezia-Rovigo), Rudy Tominato (Delta Tour, espressione di CNA e Camera di Commercio Venezia-Rovigo), Alba Rosito (presidente uscente Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia), Vitaliano Bressanin (presidente Interporto di Rovigo), Paolo Dal Buono (Assonautica Ferrara), Silvia Lezziero (Comune di Bergantino), Valerio Bodo (Corte Spinata Melara), Antonella Verza (Provincia di Rovigo) ed Erasmo Bordin Assonautica (esperto di navigazione commerciale e turistica), con la riconferma di Pier Giovanni Buson in veste di revisore dei conti.

Nel corso delle prossime settimane verrà infine presentato il calendario delle manifestazioni previste nel 2022 che come mission avranno sempre marketing territoriale e promozione della navigazione in acque interne abbinata al turismo naturalistico e culturale bike and boat, con focus ampliato sul fiume Po e in collaborazione anche con altre associazioni come ad esempio Assocamping Polesine, interessate a condividere esperienze: a tal proposito, alla voce partnership, si ricorda infine il rapporto sempre strettissimo che esiste con Assonautica Venezia e con il suo presidente, Marino Masiero.