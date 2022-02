Covid-19: ridotta la durata della quarantena

ROVIGO - Le nuove indicazioni prevedono una riduzione della durata della quarantena a 5 giorni per: i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da Sars-Cov-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.

La cessazione della quarantena è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi, suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione Ffp2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per le persone con 3 dosi di vaccino o 2 da meno di 4 mesi (120 giorni), o guarite da meno di 4 mesi (120 giorni), permane l’assenza di quarantena ma la necessità di effettuare l’auto monitoraggio per 5 giorni successivi al contatto. Per 10 giorni dal contatto si deve indossare mascherine Ffp2. In caso di eventuale comparsa di sintomi, suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, bisogna eseguire il prima possibile un test antigenico rapido o molecolare

Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi presso i Punti Covid, l’accesso per l’esecuzione dei tamponi è possibile solo previa prenotazione. L’accesso diretto permane comunque in tutti i Punti Covid per le persone affette da disabilità e per i bambini fini a 12 anni con prescrizione. Inoltre, nelle ore pomeridiane, i Punti Covid di Lendinara, Rovigo Cittadella, Adria e Rosolina sono dedicati, su prenotazione, ai percorsi scolastici. Si precisa che i minori di 12 anni che rientrano nel percorso delle sorveglianze scolastiche devono prenotare secondo le modalità comunicate dalle scuole.

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti in provincia 7.317 tamponi tra antigenici e molecolari.

Per tutte le informazioni https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID

È possibile prenotare la somministrazione online https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio che utilizzano, al pari dell’Azienda Sanitaria, il portale regionale.

In questa fascia di età è stato vaccinato il 39% della popolazione; aggiungendo i già prenotati al 28 febbraio la percentuale dei vaccinati con una dose salirà al 41%.

Per le persone in tale fascia di età, e più in generale per i minori di 18 anni, è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori disponibile alla pagina di prenotazione compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore/tutori.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al proprio pediatra o contattare il numero verde aziendale 800938880, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

Ad oggi sono state somministrate 145.689 dosi booster (84,7% della popolazione eleggibile) in provincia di Rovigo.

La somministrazione della dose booster è effettuabile dopo quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo.

Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare al link - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio.

Le disponibilità di appuntamenti vanno fino al 28 di febbraio 2022.

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita vaccinabile (over-5):

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 88,5%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 86,5%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 88,9%

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita:

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 85,9%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 84%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 86,3%

Percentuale di assistiti vaccinati con 3° dose rispetto alla popolazione eleggibile (ciclo completo da 4 mesi): 84,7%

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 8 febbraio: dosi somministrate 537.064 (198.274 prime dosi, 188.518 seconde dosi, 145.689 terze dosi, 4.583 monodose).

Nella giornata del 7 febbraio sono state somministrate 832 dosi.