Oscar Farinetti a Badia Polesine

BADIA POLESINE (Rovigo) - Scrittore e imprenditore di successo, Oscar Farinetti inaugurerà la XVI edizione di Polesine incontri con l’autore, rassegna promossa dalla provincia di Rovigo (LEGGI ARTICOLO).

La filosofia di Oscar Farinetti: “Se per voi è impossibile stare fermi, se preferite sbagliare direzione piuttosto di non decidere, se ogni tanto sentite una scimmietta sulla spalla che vi spinge a lanciarvi in qualche avventura insensata, la mia storia è un po’ anche la vostra. Se invece siete dei sereni a oltranza, attenzione: questo libro potrebbe farvi venire la tentazione di invertire la rotta”.

Venerdì 11 febbraio alle ore 21.00 a Badia Polesine Oscar Farinetti presenterà il suo ultimo libro Never quiet. La mia storia, Rizzoli, 2021.

Modera Irene Lissandrin, giornalista e direttore del giornale on line RovigoOggi.it L’incontro ad ingresso libero, con green pass rafforzato, si terrà presso il Teatro Sociale E. Balzan in Piazza V. Emanuele II, 205.

L’evento è sostenuto dall’assessorato alla cultura, dal comitato biblioteca in collaborazione con Fondazione Aida di Verona. E’ inserito nel programma di Polesine incontri con l’autore 2022, rassegna intercomunale organizzata dalla Provincia di Rovigo.

Oscar Farinetti, imprenditore e scrittore, è fondatore di Eataly.

Tra i suoi libri ricordiamo Storie di coraggio (2013), Mangia con il pane (2015), Ricordiamoci il futuro (2017), la raccolta di poesie Quasi (2018), Dialogo tra un cinico e un sognatore (2019) scritto con Piergiorgio Odifreddi, Breve storia dei sentimenti umani (2019) e Serendipity (2020).

Info: Tel. 0425.53671 / 366.8218678 – cultura@comune.badiapolesine.ro.it

Farinetti nasce ad Alba in Piemonte nel 1954, figlio del partigiano, imprenditore e politico Paolo Farinetti. Dopo aver frequentato il liceo classico "Govone" di Alba si iscrive alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino nel 1972, ma abbandona l'università nel 1976. Contribuisce in prima persona a sviluppare il supermercato Unieuro fondato dal padre nel 1967 fino a farlo diventare una catena di grande distribuzione, specializzata in elettronica, di rilevanza nazionale. Nel 1978 diviene membro del consiglio d'amministrazione, poi amministratore delegato e infine presidente, fino al 2003. Decide poi di vendere Unieuro alla public company inglese di vendita al dettaglio di elettronica di consumo Dixons Retail con sede a Hemel Hempstead (Regno Unito). Con il ricavato di 528 milioni di euro fonderà nel 2004 una nuova catena di distribuzione alimentare, Eataly.