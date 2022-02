Pieralberto Colombo (Cgil): "L'urgenza di lavorare insieme ad una soluzione per Iras"

ROVIGO - La grave situazione che coinvolge Iras di Rovigo ( LEGGI ARTICOLO ) spingead intervenire anche alla luce dell'esito distensivo dell'incontro in Prefettura a Rovigo tra Comune, Ente ed Ulss 5 Polesana ( LEGGI ARTICOLO )."Essendo venuti al pettine nodi che si trascinano dal passato, a cominciare dal forte passivo accumulato negli anni - afferma Colombo - finisce per essere un’altraCome organizzazioni sindacali da anni chiedevamo di non sottovalutare la questione e di affrontarla in maniera definitiva, a cominciare dallache coinvolgesse tutti i soggetti in campo, ognuno per la propria parte di responsabilità. Così come chiediamo da tempo, a partire dalla Regione Veneto, che in generale si affronti seriamente il tema delle Rsa - Case di Riposo pubbliche spesso in difficoltà economiche, nonostante il grande impegno e la professionalità di chi ci lavora.Va salvaguardata una struttura pubblica che garantisce all’intera nostra comunità un modello di welfare pubblico e quindi realmente universale ed inclusivo; perderla sarebbe anche per questo motivo un fatto davvero grave. Ciò finirebbe inoltre per favorire indirettamente il “privato”, alla faccia di quanto la stessa pandemia ha messo in chiara evidenza: la necessità ineludibile di rafforzare il nostro sistema socio-sanitario pubblico. Necessità su cui tutti sembravano convergere.Ecco perchéI primi segnali non sembrano però essere incoraggianti in tal senso. Da molte parti sulla questione sembrano prevalere strumentalizzazioni politiche per scaricare colpe su una o l’altra parte.Ci sarà, se lo si riterrà necessario, in futuro, il momento in cui analizzare le possibili colpe presenti e passate (soprattutto), mama spingendo nella stessa direzione per ragionare su una soluzione che non disperda un prezioso patrimonio pubblico ricco di professionalità e che ha sempre garantito assistenza e servizi alla parte spesso più fragile della nostra popolazione.Anche per questo come organizzazioni sindacalipatrimonio di tutti" conclude il segretario generale di Cgil Rovigo, Pieralberto Colombo.