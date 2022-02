Terre fra Adige e Po 2022: in cantiere nuovi strumenti e linee d’azione operative

ROVIGO - Presentato, in un incontro online, il report 2021 e le linee guida operative 2022 del Marchio d’Area “Terre fra Adige e Po”, tavolo di coordinamento che riunisce 40 enti pubblici e privati promosso da Camera di Commercio Venezia-Rovigo e Fondazione Cariparo con l’obiettivo di costruire e promuovere in maniera sinergica l’offerta turistica del territorio.

Nonostante l’emergenza sanitaria, le attività di promozione sono proseguite senza sosta. Il prezioso lavoro propedeutico, avviato con gli aderenti nell’ultimo trimestre 2020, ha permesso di definire i capisaldi del Piano Strategico pluriennale e le azioni del Piano Operativo dell’anno appena trascorso per proseguire la promozione. “Soprattutto quando la congiuntura è avversa, le istituzioni hanno il compito di sostenere maggiormente la cultura e il turismo, importanti risorse economiche anche nel territorio polesano” precisa Giuseppe Toffoli vicepresidente di Fondazione Cariparo. “La nostra Fondazione lo dimostra sia con la pianificazione di mostre d’arte di grande richiamo, che nel 2020 e nel 2021 hanno affrontato un momento particolarmente difficile, sia incoraggiando e sostenendo azioni di promozione che negli ultimi anni si sono rivelate estremamente efficaci nel presentare Rovigo quale destinazione di area vasta, indirizzando l’attenzione verso le sue differenti peculiarità”.

Rovigo Convention & Visitors Bureau (Rovigo CVB), supportando tecnicamente gli stakeholders principali, da sei anni è impegnato in numerose azioni di promozione territoriale, allineate nel 2021 ai macro-obiettivi del Marchio d’Area.

L’operatività dell’anno scorso ha visto il Polesine protagonista in: 12 azioni di promozione regionale: fiere, workshop, eductour, redazionali tematici; 15 azioni di promozione locale: press tour, campagne di comunicazione, progetti speciali inter-territoriali mirati a valorizzare le peculiarità di “Rovigo destinazione” in modo trasversale alle risorse storico-culturali, naturali e produttive.

Si evidenzia la pubblicazione sulla rivista Dove (ottobre/2021) di un servizio dedicato di 13 pagine e un altro corposo sulla rivista digitale e-borghi.com (novembre/2021).

Alcune azioni hanno visto anche una stretta collaborazione operativa con Fondazione Cariparo e Studio Esseci (press tour mostra Palazzo Roverella-Roncale), con Camera di Commercio Venezia Rovigo (spot radiofonici) e con Venice Promex per specifiche azioni di promozione verso l’estero che proseguiranno anche nel 2022.

“E’ importante, infatti – afferma Gian Michele Gambato, vicepresidente di Cciaa Ve-Ro - che Rovigo sappia cogliere le opportunità connesse a progetti che colleghino anche più province del Veneto per moltiplicare la capacità attrattiva locale, soprattutto se rivolti a mercati esteri extra-europei”

Per il 2022 - precisa Cristina Regazzo, referente di Rovigo CVB – “l’osservatorio congiunturale apre ad un cauto ottimismo con riferimento turisti stranieri che ogni destinazione, piccola o grande, deve necessariamente prevedere tra i suoi target d’azione. Pertanto, alcune azioni di promozione continuative saranno pianificate trasversalmente ai segmenti culturali e produttivi incrociando, dove necessario, anche più destinazioni per creare un’offerta più ampia ed attraente”.

Allo stesso tempo, il Tavolo di Coordinamento punta a rafforzare il coordinamento tra gli aderenti al MdA e a creare nuovi strumenti di promozione, mettendo in cantiere: la definizione di nuove modalità di scambio di informazioni tra enti pubblici e soggetti privati per rendere più efficace la comunicazione interna ed esterna; l’avvio di analisi qualitative che coinvolgano turisti e operatori locali, il rinnovamento dell’offerta in chiave tematica, strettamente connessa alla qualificazione e implementazione degli itinerari

L’attività strategica ed operativa intende trasformare i punti di debolezza in punti di forza, tenendo conto anche di variabili avverse impreviste. La sinergia tra sistema pubblico e privato è irrinunciabile e deve servire a fare proprie le voci delle imprese impegnate ad accogliere turisti italiani e stranieri.

Il progetto del Marchio d’Area intende andare in questa direzione, in cui ogni soggetto aderente collabora fattivamente in base a ruolo o competenza specifica.

Con questa visione costruttiva anche Gal Adige affianca Cciaa Ve-Ro e Fondazione Cariparo pianificando e sostenendo nel 2022 nuov strumenti e azioni di promozione rivolte a perseguire alcuni dei principali obiettivi del Marchio d’Area “Terre fra Adige e Po”.