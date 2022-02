I pacchi solidali di Coldiretti in aiuto alle famiglie

ROVIGO - La solidarietà prende la forma di una scatola grazie a Coldiretti. L’iniziativa dei “pacchi della solidarietà” è in pieno svolgimento anche nella provincia di Rovigo; l’operazione è stata ideata da Coldiretti e Filiera Italia grazie alla collaborazione di importanti partner del sistema agroalimentare made in Italy.

I nuclei familiari destinatari dei pacchi solidali sono stati individuati da Coldiretti e Campagna Amica insieme alle Amministrazioni comunali, alle associazioni caritatevoli e alle realtà del terzo settore presenti sul territorio. In questi giorni le consegne si sono svolte a Bergantino, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Rovigo, Taglio di Po e Villadose grazie ai dipendenti di Coldiretti e ai rappresentanti sindacali presenti su tutto il territorio provinciale.

Dentro ogni pacco c’è un vero carrello di prodotti ed eccellenze agroalimentari 100% Made in Italy e la distribuzione in Veneto è partita ufficialmente mercoledì. L’iniziativa è già stata realizzata in altre occasioni e ormai ha raggiunto migliaia di persone. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla partecipazione di Conad, Enel, Intesa San Paolo, Philip Morris Italia, Snam, Eni, Grana Padano, Granarolo, Generali, Rigamonti, Poste Italiane, Parmigiano Reggiano, Montana, Casillo, Le Stagioni d’Italia, Virgilio, Plasmon, Casa Modena, Ferrovie Italiane, Terna, Novamont, Pomì, Gardalatte, Banco BPM, Unioncamere e Codacons.

“Gli agricoltori non si tirano mai indietro quando è ora di mettere in campo la solidarietà – commenta il presidente Carlo Salvan –. Siamo consapevoli che questo era un piccolo gesto in un mare di problemi; purtroppo la soglia di povertà preoccupa tantissime famiglie in tutta Italia e anche nella nostra provincia ci sono situazioni di forte disagio economico che sono state acuite a causa dalla pandemia. Ed è in occasioni come queste che vogliamo fare un plauso a tutte quelle realtà che si adoperano sul territorio per aiutare i più fragili o le fasce deboli della società e che ci hanno indicato le famiglie che avevano bisogno di ulteriore sostegno, dalla mensa dei frati alle case protette, passando per i servizi sociali dei comuni”.