Bando per la gestione amministrativa dei progetti

ROVIGO - La Fondazione Rovigo Cultura nata a Rovigo nel 2006, da ben 15 anni opera nell’ambito della regione Veneto per la valorizzazione, la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale della città di Rovigo e dell’intera sua provincia.

In anni recenti è diventata uno dei punti di riferimento per le realtà, pubbliche e private, che operano in ambito culturale in Polesine, sostenendo e patrocinando importanti progetti culturali in linea con i propri scopi statutari. La Fondazione, oltre alla progettazione e alla realizzazione di iniziative culturali proprie, offre supporto amministrativo a iniziative culturali organizzate da soggetti terzi.

La Fondazione Rovigo Cultura intende, pertanto, dotarsi di un professionista o di una società alla quale affidare un servizio di gestione amministrativa dei progetti. Per conoscere le modalità e i requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse vi invitiamo a consultare il sito web della Fondazione nella sezione “Bandi e Avvisi”.