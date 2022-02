Non è una novità, ma rimane un dramma immenso: nelle Rsa gli anziani muoiono in solitudine

CASTELMASSA (Rovigo) - Esperienza attualissima, propria di questa pandemia, il dolore familiare per la perdita della madre ospite di una Rsa dell'Alto Polesine, questa, ed alla stampa accusando la gestione delle case di riposo di mancanza di umanità.La donna anziana era entrata in casa di riposo nell'aprile 2017 "per propria scelta e dal febbraio 2020 è stato un graduale irrigidirsi del sistema assistenziale.Unico contatto umano quello con gli operatori, solo qualcuno di buona volontà, che ha cercato in tutti i modi di rendere digeribili decisioni che, poi, non sono mai apparse identiche fra le diverse strutture del territorio".Ore e ore pomeridiane a telefonare senza avere risposte e, ottenuto finalmente un contatto, sentirsi rispondere, citando, "non abbiamo la sfera di cristallo, le condizioni di tua mamma possono peggiorare da un momento all'altro, non posso dirti quando morirà". Oppure "se non ti fidi di noi, puoi portarla da un'altra parte".E' questa la risposta da dare durante un'emergenza? - si chiede la figlia della ennesima vittima da Covid-19 in provincia di Rovigo - Solo qualche operatore ha dimostrato umanità".in quanto "dopo le 12 a Trecenta non accettano più nessuno ed è durante il viaggio dopo una notte in astanteria che è mancata".Una volta morta, il suo corpo in ospedale è stato chiuso dentro un sacco e portato in camera mortuaria, perché?" si chiede affranta la figlia.Le famiglie, secondo la signora, durante questa pandemia sono state abbandonate ad un dolore arrabbiato, ad una impotenza umiliante. Anziani che muoiono soli, circondati da persone bardate, "come quelli che vanno sulla luna, diceva, mia mamma" ricorda la figlia.

Lettera firmata