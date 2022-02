Vittoria importante per i Bersaglieri

COLORNO (Parma) - Serviva un successo al Gino Maini, ed è arrivato (26-33). Di fatto le prime quattro del Top10 blindano i playoff, salvo sorprese Petrarca Padova, Valorugby, FemiCz Rovigo e Calvisano saranno le quattro squadre a contendersi lo scudetto. Tutto come pronostico.

Le ambizioni del Colorno sono virtualmente finite domenica 13 febbraio in virtù della vittoria di venerdì del Calvisano sul Valorugby (LEGGI ARTICOLO) e della FemiCz Rovigo proprio sul campo della squadra di Casellato e Frati.

Leggi l’articolo sul nuovo acquisto della FemiCz

Leggi le parole di Allister Coetzee

Eppure per i Bersaglieri il match si è complicato da subito, prima Abner Van Reenen è stato costretto ad uscire per un colpo alla testa, in virtù del protocollo concussion, poi una volta rientrato il sudafricano si è beccato un giallo per un placcaggio alto. Di fatto la squadra di Allister Coetzee ha dovuto fare a meno del mediano d’apertura per 20 minuti.

Nel primo tempo ci ha pensato il pack a tenere a galla la FemiCz. Due drive devastanti da touche, hanno consentito ai rossoblù di chiudere in parità il primo tempo, poi nella ripresa l’allungo decisivo con la meta di Borin (uomo del match). Nell’economia del match pesano le diverse occasioni sfumate per questione di dettagli, ultimo passaggio spagliato o il mancato controllo dell’ovale, ma per il Rovigo era importante vincere, il come a questo punto è poco importante.

Importante giornata per il tallonatore Jacques Momberg (LEGGI ARTICOLO), entrato per primo in campo tra gli applausi dei tifosi presenti in tribuna; oggi il sudafricano festeggiava le 100 presenze in rossoblù.

Pronti via Abner Van Reenen cerca una incursione nella difesa del Colorno, ma subisce un placcaggio pericoloso, per Bottino di Roma, dopo il TMO, è da giallo. Rebussone si siede sulla pancia dei cattivi, ma il Rovigo perde il mediano d’apertura titolare per concussion. Al suo posto entra Chillon, l’esperto mediano di mischia converte dalla piazzola, 3-0. calcio di punizione.

Passa un minuto e il Colorno trova la marcatura pesante. Gesi trova il corridoio giusto e in velocità si beve la difesa rossoblù, 5-3 (lo stesso Gesi non trasforma da posizione angolata). All’11’ occasione per il Rovigo dalla piazzola, la Chillon sbaglia un calcio facile da posizione centrale. Poco dopo bella azione del Rovigo alla mano, ma tutto sfuma, Edo Lubian non riesce a controllare l’ultimo passaggio.

Al 14’ sale in cattedra il pack. Touche sui 5 metri, drive vincente con capitan Ferro che schiaccia l’ovale in meta, Chillon questa volta dalla piazzola è preciso, 5-10.

Al 16’ cartellino giallo a Van Reenen, appena entrato, per placcaggio alto, in mezzo al campo di crea una voragine, alla prima occasione utile il neo acquisto multicolor Devoto entra in area di meta, Gesi trasforma, 12-10.

Al 21’ i rossoblù provano ancora dalla piazzola, Borin però non centra i pali. Al 24’ altra meta in fotocopia da drive per il Rovigo. Touche sui cinque metri va a schiacciare l’ovale oltre la linea con Ruggeri, Borin questa è preciso, 12-17. Al 28’ il Colorno risponde dopo un drive con la meta di Ferrara, Gesi non converte e il punteggio resta in pareggio, 17-17. Negli ultimi minuti del primo tempo vari i tentativi dei bersaglieri di avanzare il campo, come l’ottimo break personale di Borin, che però non vengono concretizzati in punti.

Nella ripresa partenza a razzo della FemiCz Rovigo. Palla al largo che arriva all’ottimo Borin che schiaccia in meta dopo aver eluso un paio di placcaggi, Van Reenen converte da posizione difficile, 17-24

Al 49’ il piede di Van Reenen mette sul tabellone punti importanti dalla piazzola, 17-27. Al 52’ Del Bono risponde, 20-27; al 55’ sempre Del Bono aggiunge altri tre punti, 23-27. Ping pong di calci piazzati, al 59’ è il Rovigo ad ottenere un calcio a favore e Van Reenen centra i pali, 23-30. Al 63’ Del Bono non fallisce e centra i pali dopo aver ottenuto un calcio a favore, 26-30. Un minuto dopo è Van Reenen a rispondere al piede, 26-33. Al 80’ Colorno risale il campo, ma la buona difesa del Rovigo impedisce l’avanzamento e il match termina con la vittoria dei rossoblù per 26 a 33. Successo fondamentale per la FemiCz in chiave playoff.

HBS Colorno v FEMI-CZ Rugby Rovigo 26-33 (17-17)

Marcatori : p.t. 7’ cp. Chillon (0-3); 8’ m. Gesi (5-3); 14’ m. Ferro tr. Chillon (5-10); 19’ m. Devoto tr. Gesi (12-10); 25’ m. Ruggeri tr. Borin (12-17); 28’ m. Ferrara (17-17) s.t. 42’ m. Borin tr. Van Reenen (17-24); 49’ cp. Van Reenen (17-27); 52’ cp. Del Bono (20-27); 55’ cp. Del Bono (23-27); 59’ cp. Van Reenen (23-30); 63’ cp. Del Bono (26-30); 64’ cp. Van Reenen (26-33)

HBS Colorno: Batista; Gesi; De Santis (61’ Pavese), Devoto; Balocchi (46’ Del Bono), Rodriguez, Del Prete (49’ Boscolo); Sapuppo, Koffi, Sarto (Cap) (79’ Bertoni); Rebussone (49’ Mtyanda), Butturini; Tangredi (49’ Booysen), Ferrara (36’ Ngeng), Zecchini (36’ Singh)

All. Casellato

FEMI CZ Rugby Rovigo : Borin; Sarto, Moscardi (60’ Uncini), Ferrario; Bacchetti, Van Reenen (6’-16’ Chillon), Visentin (54’ Chillon); Ruggeri; Lubian, Cosi (52’ Sironi); Ferro (Cap), Steolo (73’ Maran); Swanepoel (60’ Pomaro), Momberg (41’ Cadorini), Quaglio (76’ Lugato)

All. Coetzee

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Merli (Jesi), AA2 Vagnarelli (Milano)

Quarto Uomo: Cilione (Reggio Calabria)

TMO : Trentin (Lecco)

Cartellini: al 6’ giallo a Rebussone (HBS Colorno); al 16’ giallo a Van Reenen (FEMI-CZ Rugby Rovigo)

Calciatori: Gesi (HBS Colorno) 1/3 ; Chillon (FEMI-CZ Rugby Rovigo) 2/3; Borin (FEMI-CZ Rugby Rovigo) 1/2; Van Reenen (FEMI-CZ Rugby Rovigo) 4/4; Del Bono (HBS Colorno) 3/3

Note: Giornata soleggiata, 12°. Campo in buone condizioni. 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 1, FEMI CZ Rugby Rovigo 4

Peroni Player of the Match: Luca Borin (FEMI-CZ Rugby Rovigo)

13.02.22 - ore 19 - diretta Rai Sport

Transvecta Calvisano v Valorugby Emilia 26-13 (4-0)

12.02.22 - ore 14.00

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970 21-22 (1-4)

ore 15.00

Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 1969 42-10 (5-0)

13.02.22 - ore 12.30

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 28-33 (1-4)

ore 13.45

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo 26-33 (1-4)

Classifica: Petrarca Rugby* punti 53; Valorugby Emilia** 41; Femi-CZ*** 34; HBS Colorno 34; Transvecta Calvisano*** 29; Fiamme Oro Rugby*** 25; Rugby Viadana 1970* 23; Sitav Rugby Lyons** 22; Mogliano Rugby*** 11; Lazio Rugby 1927 7