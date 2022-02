Il Rovigo domina il derby, al Gabrielli striscione contro il Comune

ROVIGO - Domenica 13 febbraio ritorno in campo per il calcio dilettanti e per la Prima categoria. Vittoria importante del Rovigo nel derby con il Granzette. Decisiva l’espulsione di Trawally che ha spianato la strada ai biancazzurri, poi nella ripresa il Rovigo ha concretizzato la superiorità numerica.

Prima del match cori dei tifosi del Rovigo contro il Comune, uno striscione eloquente ha sottolineato il momento delicato, il bando per l’assegnazione dello stadio ha fatto riemergere gli spettri del passato (LEGGI ARTICOLO). Un bando di stampo professionistico, ma la società disputa la Prima categoria, e pur avendo un corposo settore giovanile, le condizioni poste per la gestione concessa per soli 5 anni, sono difficilmente affrontabili per una società dilettantistica. I 40 mila euro di bollette, che con i rincari passeranno a 70 mila, sono già sufficienti.

Ma torniamo alla partita di cartello del Girone E, il Rovigo ha fatto la partita, Magon ha avuto due clamorose occasioni per portare in vantaggio i biancazzurri, ma non è stato fortunato. Poi la doppia ammonizione per Trawally, l’ultima per un entrata pericolosa ai danni di Zaghi, e la conseguente espulsione.

Nella ripresa è solo Rovigo. Con un uomo in più la squadra di mister Pizzo va a segno di testa con Turra. Poi la perla di Armando De Simone in contropiede, da 25 metri insacca all’incrocio, è 2-0.

Il 3-0 arriva per merito di Bisan, il biancazzurro è abile sugli sviluppo di un calcio d’angolo ad insaccare sotto porta. Tre punti importanti per il Rovigo per rimanere in scia della capolista. Per le altre polesane bel successo dell’Union Vis Lendinara sul campo del Montagnana (0-3), sconfitte invece per il Crespino e la Fiessese.

Rovigo - Granzette 3-0

Reti: 8' st Turra, 18' st De Simone, 30' st Bisan

Rovigo: Cattozzo, Nani (39’ st Braghin), Zamberlan, Trovo’, Camalori, Turra (35’ st Lovisari), Ochoa (27’ st Bisan), Masiero, Magon (13’ st Galassi), Zaghi, De Simone (19’ st Iacovino)

A disp: Grillanda, De Venz, Pariali, Dobrozi

All. Pizzo

Granzette: Cavallaro, Livero (41’ st Pellegrini), Lollo, Trawally, Martella, Sabil (35’ st Baracco), Natali (36 ‘ st Romanini), Bacco, Turrini (28’ st Cusin), Cecchetti, Gidoni (6’ st Baldon)

A disp: Targa, Colombo, Ojuruwa, Boccato

All. Tessarin

Ammoniti: Trawally, Bacco, Baldon

Espulsi: Trawally

Prima categoria Girone E

Risultati 13 febbraio 2022

Crespino Guarda V. - Bevilacqua Calcio 0-1

La Rocca Monselice - Aqs Borgo Veneto Aqs 2-3

Montagnana - Union Vis Lendinara 0-3

Ospedaletto Euganeo- Colli Euganei 3-2

Rovigo Calcio - Granzette 3-0

Solesinese - Fiessese 3-2

Villa Estense 2003 - Euganea Rovolon Cervarese 0-1

Classifica: Euganea Rovolon Cervarese 32, Rovigo Calcio 31, Solesinese 30, Bevilacqua 26, Union Vis Lendinara 25, Fiessese 23, La Rocca Monselice 20, Colli Euganei 17, Crespino Guarda V. 16, Granzette 14, Montagnana 11, Aqs Borgo Veneto 10, Ospedaletto Euganeo 8, Villa Estense 7

Prossimo turno

20 febbraio 2022

Aqs Borgo Veneto - Ospedaletto Euganeo Calcio

Bevilacqua Calcio - Villa Estense 2003

Colli Euganei - Crespino Guarda V.

Fiessese - Rovigo Calcio

Granzette - Montagnana

La Rocca Monselice - Solesinese

Union Vis Lendinara - Euganea Rovolon Cervarese