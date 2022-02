Consiglio comunale convocato al Censer tra le polemiche, e c'è già l'idea di una commissione di inchiesta

ROVIGO -la presidente del consiglio comunale, la più grande della provincia di Rovigo.Dopo la conferenza dei capigruppo, a cui non ha partecipato la Lega,ma di dare spazio alle possibilità di intervento, lato Comune di Rovigo e le aspettative di lavoratori e famigliari degli assistiti."L'attenzione che abbiamo posto, come intera maggioranza, nel condividere la convocazione del consiglio richiesta dai sindacati, è dovuta al fatto che. Siamo convinti che non serve “agitare” i problemi ma risolverli, ed, anzi li hanno consegnati ancora più gravi di come li avevano trovati loro.Come ho affermato anche in conferenza dei capigruppo, questo consiglio deve favorire un percorso che consenta la positiva chiusura di questaindividuando una soluzione che nel rispetto delle leggi salvaguardi e migliori il servizio utilizzando al meglio le risorse del comune".Non si è fatta attendere la risposta disottolineando come sia quantomeno imbarazzante aver escluso dalla discussione il commissario regionale di Iras Zanon ed il direttore della struttura Avanzi., sono stati anche rimproverati dalla Cgil per questa loro decisione. Insomma, una bruttissima figura. Di più:”.Anche dache dichiarano: ". La questione della situazione debitoria dell’Iras, esplosa in questi giorni e giunta a un livello di insostenibilità tale da metterne a rischio la sopravvivenza, è frutto di alcuniUna così lunga gestione commissariale decisa dalla Regione, con scelte tutte al di fuori del raggio d'azione del Comune, senza un piano economico finanziario adeguato a dare un indirizzo verso il risanamento dell’Ente,ben al di là di quelle che sono le possibilità previste dalle norme".Il giustizialismo, prima ancora di aver risolto l'intricata questione, sembra non uscire mai di moda anche se,Non solo, Ater aveva già accantonato 2,2 milioni di euro dal bilancio, poi liberati con lo sfumare dell'accordo nato sotto il commissariamento di Iras guidato dall'avvocato Tiziana Stella,ma ciò non avvenne benchè in molti, nell'allora maggioranza, si fossero prodigati per convincere il primo cittadino a risolvere la questione.