Tre nuovi ufficiali di gara in Polesine

ROVIGO - La disciplina del Padel somiglia da lontano al Tennis o allo Squash ma che, in realtà, ha tutta una sua filosofia, nasce in Messico alla fine degli anni ’60 merito di Enrique Corcuera, il quale, nella propria fattoria, non avendo uno spazio sufficiente per costruire un campo da tennis, decise per un adattamento alle dimensioni del suo terreno. Inevitabile l’adeguamento alle regole del gioco e repentino il successo del primo Padel che oltrepassò presto i confini nazionali. La Spagna fu la prima nazione europea soggetta alla passione per un tipo di sport nuovo, in Italia i primi impulsi arrivarono nel 1991, targati Emilia-Romagna. Tra le differenze rispetto al Tennis, quella più naturale è data dal numero di giocatori. Nel Padel si gioca in quattro, nel Tennis va bene anche il singolo.

Tra le discipline che nei momenti più bui della pandemia da Covid-19 ha permesso a molti di praticare sport troviamo il Padel, che in Italia ha registrato un vero e proprio boom di praticanti, con in primis le donne.

Sono davvero tantissimi i nuovi campi sorti nei circoli tennis di tutta Italia che in alcuni casi hanno preso il posto di quelli da calcetto, dando vita ad una rivoluzione impensabile solo pochi anni fa.

L'entusiasmo della pratica di base amatoriale dal 2022 si combina con una crescita dell'attività agonistica sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis.

Per fare fronte a questo incredibile movimento si sono rese necessarie azioni urgenti di formazione per ufficiali di gara federali che saranno chiamati nel breve a dirigere campionati a squadre e tornei. Dal primo corso tenuto nella sede del Comitato Regionale Veneto a Vicenza sono 35 coloro che hanno superato la due giorni di full immersion per divenire specialisti nella gestione delle gare federali della Regione Veneto e limitrofe. Tre di questi 35 sono della provincia di Rovigo e tutti già con esperienza come quadri federali regionali di Tennis. Di seguito i tre ufficiali di gara federali abilitati per il Padel: Giuseppe Busin di Badia Polesine, Luigi Enzo Teti di Lendinara e Andrea Viaro di Rovigo.

A loro tre un augurio di buon lavoro per la nuova esperienza che andranno a costruire.