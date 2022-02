Covid-19: Ancora tre decessi al Covid Hospital di Trecenta

ROVIGO - 111 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 50.375 le positività al Covid-19 rilevate in Polesine da inizio epidemia). 81 di queste persone erano già in quarantena.

Il tasso di positività degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 6,90%.

Dobbiamo, purtroppo, segnalare il decesso di tre persone residenti in provincia di Rovigo con positività al Covid-19. Erano ricoverate in Area Medica Covid e in Terapia Intensiva Covid a Trecenta.

Sono 699 i decessi in Polesine da inizio epidemia.

“Alle famiglie vanno le mie condoglianze e quelle dell’Azienda” dice il Direttore Generale, Patrizia Simionato.

Attualmente risultano 50 pazienti ricoverati: 28 in Area Medica Covid a Trecenta, 7 in Area Medica Covid a Adria, 5 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 10 in Malattie Infettive a Rovigo

Inoltre ci sono 20 pazienti ricoverati in Ospedale di Comunità Covid a Trecenta e 12 pazienti ricoverati in Ospedale di Comunità Covid ad Adria.

Le Strutture Residenziali del Polesine ospitano ad oggi 2.016 anziani e 852 altri ospiti (disabili, psichiatrici, ecc.).

Ad oggi risultano positivi: 10 ospiti e 9 operatori del CSA di Adria, 37 ospiti e 7 operatori della Casa del Sorriso di Badia Polesine, 15 ospiti e 7 operatori della Residenza per anziani Villa Agopian di Corbola, 11 ospiti e 1 operatore della Casa di Riposo San Gaetano di Crespino, 2 operatori della Residenza San Salvatore di Ficarolo, 4 ospiti e 1 operatori del Centro Servizi La Quiete di Fiesso Umbertiano, 3 ospiti e 5 operatori della Casa albergo per anziani di Lendinara, 5 ospiti e 5 operatori dell’Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, 6 ospiti e 3 operatori della CSA San Nicolò di Porto Tolle, 2 ospiti e 1 operatore del Centro Servizi Villa Tamerici di Porto Viro, 1 ospite della Residenza per anziani La Rosa dei Venti di Rosolina, 22 ospiti e 10 operatori dell’IRAS di Rovigo, 22 ospiti e 5 operatori della Casa di riposo Città di Rovigo, 7 ospiti e 1 operatore del Centro Servizi Resemini di Stienta, 1 operatore della Residenza per anziani "Madonna del Vaiolo" di Taglio di Po, 16 ospiti e 11 operatori della Casa Sant’Antonio di Trecenta, 5 operatori della Residenza Sant’Anna di Villadose, 4 ospiti e 5 operatori della RSA Il Pioppeto di Ficarolo

251 nuove guarigioni portano a 45.846 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 3.827 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 797 le persone poste in quarantena.

Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi presso i Punti Covid, l’accesso per l’esecuzione dei tamponi è possibile solo previa prenotazione. L’accesso diretto permane comunque in tutti i Punti Covid per le persone affette da disabilità e per i bambini fini a 12 anni con prescrizione.

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti in provincia 3.837 tamponi tra antigenici e molecolari.

Per tutte le informazioni https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID

È possibile prenotare la somministrazione online https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 .

In questa fascia di età è stato vaccinato il 39,8% della popolazione; aggiungendo i già prenotati al 28 febbraio la percentuale dei vaccinati con una dose salirà al 41%.

Per le persone in tale fascia di età, e più in generale per i minori di 18 anni, è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori disponibile alla pagina di prenotazione compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore/tutori.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al proprio pediatra o contattare il numero verde aziendale 800938880, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

Ad oggi sono state somministrate 148.421 dosi booster (85,5% della popolazione eleggibile) in provincia di Rovigo.

La somministrazione della dose booster è effettuabile dopo quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo.

Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare al link - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 .

Le disponibilità di appuntamenti vanno fino al 28 di febbraio 2022.

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita vaccinabile (over-5):

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 88,6%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 87%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 89%

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita:

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 86%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 84,5%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 86,4%

Percentuale di assistiti vaccinati con 3° dose rispetto alla popolazione eleggibile (ciclo completo da 4 mesi): 85,5%

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 14 febbraio: dosi somministrate 541.289 (198.569 prime dosi, 189.716 seconde dosi, 148.421 terze dosi, 4.583 monodose).

Nella giornata del 13 febbraio sono state somministrate 177 dosi.