Sabato recupero con le Fiamme Oro, la FemiCz può mettere la freccia

ROVIGO - Dopo l’aggancio in classifica al Colorno (LEGGI ARTICOLO), la FemiCz Rovigo ha la prima possibilità, delle tre disponibili, per riprendersi la terza posizione in classifica.

Al Battaglini sabato 19 febbraio (ore 15) si gioca il recupero del girone d’andata con le Fiamme Oro. Non ci sarà la diretta Facebook e nemmeno il Tmo, visto che le norme Fir sono state introdotte dal girone di ritorno. Sfida non semplice, ma a questo punto il Rovigo si è abituato a dover sudare più del dovuto con qualsiasi squadra. Lo scudetto e la coccarda della Coppa Italia cucita sul petto, galvanizzano gli avversari, inoltre la FemiCz ha dovuto rinunciare spesso a giocatori di spessore tra chiamate celtiche ed azzurre, senza dimenticare i diversi “infortuni” del girone d’andata. Difficilmente il tecnico sudafricano ha potuto schierare il Xv ideale simultaneamente, Sarto si è visto a corrente alternata, e da lui ci si attende il salto di qualità, Ciofani, operato alla spalla, praticamente è sparito dai radar.

La vittoria contro il Colorno consente alla squadra di Allister Coetzee di preparare il match in serenità, ma attenzione, le Fiamme Oro arrivano dalla vittoria nel derby della Capitale contro la Lazio (28-33), in cremisi c’è l’ex Menniti-Ippolito (6 su 8 dalla piazzola nell’ultimo match), in panchina Pasquale Presutti (al Battaglini aleggia sempre come uno spettro), e tanti ex. Conoscendo il tecnico cremisi gli ex in campo saranno tanti, in primis Angelini man of the match proprio contro la Lazio.

I poliziotti si giocano le ultime carte per i playoff (ma sono già in finale di Coppa Italia), non possono più permettersi passi falsi, per questo il match sarà tirato fino all’ultimo. Le fasi statiche saranno fondamentali, e la mischia della Fiamme Oro, storicamente, è sempre stata molto performante. FemiCz, Calvisano e Fiamme Oro hanno tre match da recuperare, il Colorno no. Per questo gli scontri diretti risulteranno decisivi per definire la griglia playoff, il Petrarca e il Valorugby sembrano irraggiungibili.

Classifica: Petrarca Rugby* punti 53; Valorugby Emilia** 41; Femi-CZ*** 34; HBS Colorno 34; Transvecta Calvisano*** 29; Fiamme Oro Rugby*** 25; Rugby Viadana 1970* 23; Sitav Rugby Lyons** 22; Mogliano Rugby*** 11; Lazio Rugby 1927 7