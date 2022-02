ROVIGO - Nell’ottica di un mondo in cui gli eventi online affiancheranno sempre di più quelli offline, il “Che FAI mercoledì” diventa un appuntamento consolidato da riproporre con regolarità in futuro. Lo scorso mercoledì ospite il Prof. Fabrizio Barbieri, che ha condotto un’interessantissima lezione sulle erbe spontanee che possiamo incontrare sul territorio polesano, tra le più conosciute a quelle più particolari, quelle commestibili e quelle che possono trarre in inganno e rivelarsi molto pericolose. L’incontro ha riscosso grande successo, oltre 50 partecipanti, risvegliando in molti la voglia di tornare ad immergersi nella natura e, appunto, “andar per erbe”.

Mercoledì 16 febbraio invece ci sarà Gerardo Meridio, presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto che, rimanendo in tema natura, porterà alla scoperta del mondo delle api. Tutti, o quasi, sappiamo che le api giocano un ruolo fondamentale nella vita dell’uomo e non solo, e tutti siamo tristemente a conoscenza del fatto che questi piccoli e laboriosi insetti sono a rischio estinzione. Ma che cosa vuol dire davvero? E cosa conosciamo di questo mondo? A queste domande darà risposte l’illustre l’ospite, cercando di conoscere meglio la loro tassonomia, i loro ruoli, ma anche come funziona l’apicoltura e quali sono i benefici ad essa connessa. Del resto, la conoscenza della centralità delle api era nota anche ai romani, il cui piccolo mondo era considerato quello che più avvicinava la natura alla cultura dell’uomo, diventandone il simbolo e noi non poteremmo non fare nostra questa visione.

I webinar sono resi possibili grazie al contributo di Luxardo e UnisVe. Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti, per chi vuole è anche possibile lasciare un contributo tramite paypal o bonifico indicando l’importo in fase di prenotazione. La prenotazione è obbligatoria.

Il link per prenotarsi e partecipare alla serata è il seguente: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il-mondo-delle-api-11890-14197/.

Questi due eventi aprono la pista al tema del XXVI Convegno nazionale del FAI, dal titolo “Paesaggio 2026: visione, educazione, competenze” incentrato sul tema dell’ambiente e del paesaggio appunto, all’interno del progetto Fai per il Clima che la Fondazione ha avviato negli ultimi mesi del 2021 per poter dare sempre più risposte concrete al cambiamento climatico che non è più possibile ignorare.

La programmazione degli eventi 2022 continua e le proposte non mancheranno, il calendario da qui a giugno è già ricchissimo, a partire dalle prossime Giornate FAI di Primavera che torneranno il 26 e il 27 marzo e le cui aperture saranno svelate nelle prossime settimane.