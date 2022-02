CasaPound: "15/02/22 data della vergogna, a 500mila italiani viene tolto il lavoro"

PORTO TOLLE (Rovigo) - "15/02/22 data della vergogna, a 500mila italiani viene tolto il lavoro". È la frase di denuncia sugli striscioni di, apparsi in numerose città del Veneto,"La costituzione, che tanto viene sbandierata quando fa comodo per far tacere le opposizioni, ora viene calpestata nel silenzio e nell'indifferenza generale - esordisce il movimento in una nota -Una vergogna bella e buona che non ha nessun riscontro in senso logico o sanitario dal momento che, come molti virologhi ed esperti affermano, ormai siamo al termine di questa pandemia.e che rischiano quindi ora di perdere il posto di lavoro e comunque non possono recarvisi.La nostra protesta non si ferma, non ha sosta davanti a queste schifose manovre e, se non dovessimo riuscire a fermare il corso di questa virata distopica, ci rimarrà la coscienza pulita di chi si è battuto per una giusta causa. Tutte le forze in parlamento e non possono dire lo stesso?"