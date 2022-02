Gli avvocati del Consorzio Pescatori del Polesine: "Auspichiamo che la nuova guida politica della Provincia sia un fattore positivo"

PORTO TOLLE (Rovigo) - "La sentenza n. 1062/2022 del Consiglio di Stato - che si auspicava ponesse fine al contenzioso tra Consorzio e Provincia, quantomeno con riferimento ai nulla osta al rilascio delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi attualmente in sospeso – non ha affrontato in alcun modo il merito della vicenda, limitandosi ad accogliere un’eccezione procedurale sollevata dalla Provincia, peraltro già a suo tempo disattesa con ampia, congrua e condivisibile motivazione dal Tar Veneto". Inizia così la nota degli avvocati del Consorzio dei pescatori del Polesine.

"Ma tant’è; come in un interminabile – ed inaccettabile, per chi è personalmente coinvolto - gioco dell’oca, occorre ripartire dal via.

Ciò detto, i legali del Consorzio dei Pescatori del Polesine auspicano che questa possa essere finalmente l’occasione per avviare un serio confronto tra le parti che, al netto dei reciproci arroccamenti e tenendo nella necessaria considerazione tutti gli aspetti giuridici, non trascurando i principi stabiliti dalle due pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nn. 17 e 18 del 2021, possa infine condurre ad una soluzione concordata dell’annosa vicenda, consentendo a chi è utilmente collocato in graduatoria di poter andare legittimamente a pescare".

Concludendo: "In altri termini, riteniamo che sia giunto il momento di ricercare ed individuare, con la massima trasparenza ed imparzialità, una exit strategy dal conflitto giudiziario, che possa restituire finalmente un po’ di serenità ai pescatori e a tutto il settore della pesca polesana. A tal proposito, siamo convinti che il recente cambio di guida politica della Provincia possa essere un fattore decisivo in senso positivo; almeno questo è il nostro auspicio".