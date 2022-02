Adria: in arrivo altri 121mila euro dal bando del distretto del commercio

ADRIA (Rovigo) - “Sono in arrivo 121mila euro di fondi pubblici, veicolati attraverso la regione del Veneto, come seconda trance prevista del bando del distretto del Commercio. Annuncia la vicesindaco Wilma Moda."Una cifra che, previa rendicontazione, il comune diUn importo che è stato così distribuito alle associazioni del distretto del commercio: 5mila euro alla pro loco,"41mila euro –prosegue Moda- sono stati investiti per incrementare gli eventi culturali con un indotto che fa bene alle attività commerciali e 30mila euro infine, sono stati destinati per la ciclabile Adria-Valliera.con un conseguente indotto. Stiamo quindi pensando come incentivare nuove attività imprenditoriali che vorranno iniziare proprio nel nostro territorio Comunale- dichiara l’assessore al bilancio- Per questo motivo una quota parte della cifra in arrivo, sarà veicolata attraverso un bando pubblico che renderemo noto ai media”Sottolineando poi: "Nel lavoro svolto per aiutare le attività commerciali, la vice sindaca Moda, oltre a ricordare i 250mila euro a fondo perduto distribuiti alle attività commerciali negli ultimi due anni, attraverso due bandi pubblici, tira le somme di altri 2 bandi elaborati per agevolare le utenze non domestiche per la Tari. “Quelli che hanno formulato la domanda, hanno potuto sfruttare le risorse messe a disposizione dal comune. –Dei 244mila euro destinati alle utenze non domestiche, ci sono stati diversi casi in cui i richiedenti hanno avuto il rimborso del cento per cento per l’anno 2021”.vero motore della macchina comunale, a rendere possibile la realizzazione dei bandi e la conseguente erogazione dei contributi in tempi utili, oltre a tutta l’organizzazione dei buoni spesa destinati ai nuclei famigliari in difficoltà –afferma la vice sindaca- Un lavoro che si è aggiunto a tutta la normale amministrazione che in questi anni ultimi anni ha registrato dei cambiamenti nella pianta organica comunale”.Miglioramenti portati avanti in maniera incessante dall’assessore al personale e vice sindaca Moda che, nel voler premiare il lavoro del personale dipendente, ha sbloccato le progressioni verticali e nel contempo,”Nel 2021 abbiamo avuto sei pensionamenti. Sei le nuove assunzioni e altre otto persone assunte a tempo determinato –spiega in sintesi la vicesinaco che conclude- ora stiamo definendo le modalità del servizio per i buoni pasto ai dipendenti per creare un circolo virtuoso con gli esercenti del territorio. Un’opportunità che servirà a instaurare nuove relazioni sociali, per un servizio che prima non esisteva”.