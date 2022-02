Il circo Patuf sbarca a Porto Viro con il "Cabaret La Pume"

PORTO VIRO (Rovigo) - Un magico appuntamento con la rassegna teatrale “Punti di vista”, promossa ed organizzata dall’assessorato alla cultura della cittàdi Porto Viro con la collaborazione del Circuito Teatrale Arteven / Regione del Veneto.lo spettacolo “Cabaret La Plume” presentato dal Circo Patuf, creato e diretto da Federico Eduardo Braguinsky.Il Circo Patuf è una compagnia di circo-teatro itinerante che si muove con il suo chapiteau (tendone di circo). La filosofia che spinge il circo Patuf nelle sue azioni artistiche èl’inseguimento di quel sogno, di quella fiamma vitale che ci vuole liberi di esprimerci nelle nostre diversità e di portare il sorriso nel mondo.In un’atmosfera romantica e retrò come nei vecchi café chantant parigini, tutto è pronto per il grande spettacolo. Gli artisti entrano in scena e i costumi luccicano sotto le luci del tendone,con obbligo di possesso della certificazione verde rafforzata e mascherina FFP2 previste dalle vigentinormative per l’accesso ai teatri.I biglietti sono disponibili su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita, presso la biblioteca comunale venerdì 25 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o presso la Sala Eracle il giorno dello spettacolo, dalle ore 20.00. Informazioni: Servizio Cultura Città di Porto Viro tel. 0426 325730, Biblioteca Comunale tel. 0426 321814, biglietteria tel. 348 0417218.