A Vedovelli il match tra i Bersaglieri e i poliziotti

ROVIGO - Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per i tre recuperi del Peroni TOP10 in programma tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio.

Prime formazioni a scendere in campo venerdì 18 (calcio d’inizio ore 19.00) al Walter Beltrametti di Piacenza il XV di casa dei Lyons ed il Petrarca Rugby per il recupero del X turno di gare non disputato lo scorso 10 dicembre, affidato alle cure dell’arbitro Clara Munarini (diretta RAI Sport).

Il giorno seguente, in contemporanea alle ore 15.00, si affronteranno Femi-CZ Rovigo – Fiamme Oro e Mogliano Rugby 1965 - Valorugby Emilia, recuperi del 21 novembre (VIII giornata) dirette rispettivamente da Federico Vedovelli ed Andrea Spadoni.

Di seguito il programma completo.

Peroni TOP10

18.02.22 - ore 19.00 - diretta Rai Sport

SITAV RUGBY LYONS – PETRARCA RUGBY

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Alessandro Zerbinati (Rovigo)

TMO: Rossano Faccioli (Rovigo)

19.02.22 - ore 15.00

FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA – FIAMME ORO

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso)

MOGLIANO RUGBY 1965 – VALORUGBY EMILIA

Arb. Andrea Spadoni (Padova)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto uomo: Francesco Cagnin (Venezia)

Classifica: Petrarca Rugby* punti 53; Valorugby Emilia** 41; Femi-CZ*** 34; HBS Colorno 34; Transvecta Calvisano*** 29; Fiamme Oro Rugby*** 25; Rugby Viadana 1970* 23; Sitav Rugby Lyons** 22; Mogliano Rugby*** 11; Lazio Rugby 1927 7