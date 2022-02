Sono iniziati i lavori per la fibra ultraveloce a Lendinara

LENDINARA (Rovigo) - Sono iniziati oggi, 16 febbraio 2022, in via Sciacca a Lendinara i lavori di posa in opera e cablaggio della fibra ultraveloce Lo comunicano con soddisfazione il Sindaco Luigi Viaro e l’Assessore ai Lavori pubblici Gino Zatta, perché Lendinara è stata inserita nel programma nazionale di copertura per la realizzazione della rete ultraveloce con tecnologia FTTH (Fiber To The Home) di FiberCop.

FiberCop è la società infrastrutturale controllata da TIM (al 58%) che ha l’obiettivo di accelerare il passaggio dei clienti da rame a fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per rendere disponibili connessioni ultraveloci fino alle abitazioni.

La classificazione del territorio in aree è stabilita dalla Commissione Europea per misurare il livello di investimenti privati per quanto riguarda le reti a banda ultralarga. Aree nere sono quelle con presenza nei prossimi tre anni di almeno due reti a banda ultralarga e aree grigie quelle con una sola rete a banda.

Il modello adottato per sviluppare queste soluzioni è quello del co-investimento ‘aperto’, previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Grazie a questo piano e alla tecnologia FTTCab, Lendinara avrà una rete in fibra ottica ancora più performante di quella odierna.

L’obiettivo dichiarato degli interventi coordinati da TIM è di collegare alla conclusione del piano 4.200 unità immobiliari, pari al 92% delle linee del comune con collegamenti fino a 200 megabit.

I lavori saranno realizzati con tecniche innovative a basso impatto ambientale e con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. TIM opererà in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il disagio ai Cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.

Il Sindaco Luigi Viaro dichiara che “Il lockdown prima e il difficile momento che stiamo ancora attraversando ha reso evidente la necessità di disporre di una rete veloce e di una connessione affidabile nella quotidianità”.

Gli fa eco l’Assessore Gino Zatta che aggiunge: “Per queste ragioni l’investimento fatto da TIM a Lendinara è motivo di grande soddisfazione, si tratta di un passo importante verso il futuro, che consentirà di accelerare lo sviluppo, in senso qualitativo, della nostra Comunità, da sempre all’avanguardia nel rispondere alle sfide di oggi e soprattutto di domani”.

“Grazie a questi investimenti e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, - dichiara infine Franco Tiziani, Responsabile Field Operations Line Veneto di TIM - Lendinara rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra che consentirà maggiori volumi di traffico con una qualità elevatissima. A beneficiarne saranno le imprese che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci migliorerà la qualità della vita”.

Ugo Mariano Brasioli