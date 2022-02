Ritorna la domenica per famiglie a Porto Viro

PORTO VIRO (Rovigo) -con uno spettacolo per famiglie dedicato ad una storia di amore e di crescita, ma anche di separazione. La Raperonzolo messa in scena dalla compagnia Stivalaccio Teatro - coreografie di Valentina Dal Mas e regia di Michele Mori - è frutto dell’amore di due genitori qualunque, non di un re e di una regina, ma come una principessa verrà cresciuta,Ma non si può tener legato l’amore e arriverà un giorno in cui Raperonzolo non vorrà più essere trattata da bambina e sentirà la voglia di scoprire il mondo e di seguire le proprie passioni. Ecco quindi i primi scontri tra madre e figlia,Può succedere, come scrive Joël Pommerat, di mescolare la fiaba e la vita. Non è raro quindi, di ritrovare nella storia di Raperonzolo, certi comportamenti, certe frasi, certi personaggi che ci ricordano proprio il nostro quotidiano.si spia anche la paura di una madre nel veder partire la propria piccola, il tutto affrontato con semplicità e divertimento. In questo allestimento il teatro di figura e le partiture fisiche sono la chiave, insieme al linguaggio comico, per catturare piccoli e grandi spettatori.con la compagnia Ullallà Teatro che presenta storia di una gabbianella e di un gatto da Luis Sepùlveda. Biglietto unico € 5,00.Prevendita online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita. Vendita presso la Sala Eracle il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 15.00. Informazioni: Servizio Cultura Città di Porto Viro tel. 0426 325730/31/33, cultura@comune.portoviro.ro.it, Biblioteca Comunale tel. 0426 321814, Biglietteria cell. 348 0417218.