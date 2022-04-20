Weekend fuori porta: cosa vedere a Chioggia

I weekend fuori porta sono una delle principali passioni degli italiani, sempre pronti a mettersi in viaggio per andare alla scoperta di nuove zone e per prendersi una pausa dalla vita di tutti i giorni. Il nostro paese fortunatamente offre tanti luoghi da visitare durante i weekend, senza doversi per forza rivolgere alle mete straniere e senza doversi preoccupare di una difficile organizzazione del viaggio.

Tra le mete più amate dagli italiani vi è Chioggia, destinazione perfetta per un weekend fuori porta e per scoprire di più sul Veneto. Chioggia è pronta ad accogliere sia i giovani alla ricerca di divertimento e di vita notturna, sia le famiglie con bambini che puntano invece ad una vacanza rilassante e con attività per i più piccoli. Prima di mettersi in viaggio è utile informarsi su cosa vedere a Chioggia in un weekend, così da arrivare preparati ed essere sicuri di non perdere le principali attrazioni di questa meta turistica.

stabilimento balneare Centro Astoria di Chioggia spiaggia adatta a tutte le età, con servizi pensati sia per i giovani che per le famiglie e con punti di ristoro ideali per concedersi una pausa. Se ci si reca a Chioggia nel periodo dell’anno in cui la temperatura dell’acqua del mare consente di fare il bagno, un’ottima idea è trascorrere delle ore di relax in spiaggia. Sono diverse le soluzioni che questa meta offre, tra cui lo, una, con servizi pensati sia per i giovani che per le famiglie e con punti di ristoro ideali per concedersi una pausa.

Scoprire Chioggia tra attrazioni e scorci suggestivi

Per gli amanti dell’arte e della storia locale, sono molti i luoghi da visitare a Chioggia, città che offre numerose attrazioni che è possibile vedere anche in un weekend: agli edifici storici alle chiese, dalle vie principali ai mercati.

Duomo di Chioggia e Canale della Vena

duomo di Chioggia Tra le attrazioni imperdibili c’è il, realizzato su progetto di Baldassarre Longhena. All’interno di questo edificio sacro è possibile ammirare diverse opere del ‘700 e soprattutto un’opera che Tiepolo ha realizzato in giovane età.

Per chi è alla ricerca degli scorci più suggestivi di Chioggia il consiglio è di raggiungere il ponte Vigo. Dopo averlo attraversato sarà possibile ammirare il canale della Vena, considerato sia dagli abitanti del luogo che dai turisti una delle zone più affascinanti della città. Recarsi al canale della Vena può anche essere l’occasione per scoprire di più su Chioggia, camminando tra i suoi vicoli ed immergendosi nell’atmosfera del luogo.

Corso del Popolo

L’arteria principale di Chioggia è sicuramente il corso del popolo, che parte dal duomo e che ha una lunghezza complessiva di 830 metri. Questo corso è stato reso per metà pedonale, in modo da consentire ai turisti e ai cittadini di percorrerlo serenamente e di potersi rilassare senza dover pensare al traffico.

Durante la passeggiata ci si potrà lasciare affascinare dagli edifici in stile veneziano e si potranno assaggiare le specialità del luogo nei numerosi bar e ristoranti che sorgono lungo il corso e nei dintorni. Il corso del popolo è anche uno dei luoghi in cui si concentra la vita notturna di Chioggia: nelle ore serali i giovani della città ed i turisti si ritrovano nei bar e nei locali notturni.

Mercato del pesce

Per conoscere la vera anima di Chioggia bisogna allontanarsi per un attimo dalle attività prettamente turistiche e dalle attrazioni segnalate dalle guide di viaggio ed avvicinarsi invece alla vita quotidiana degli abitanti del luogo. Fare un giro al mercato del pesce è una delle attività che aiutano a comprendere davvero come si vive a Chioggia e lo spirito di questa città.