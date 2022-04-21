APPUNTAMENTO
Per l'Urban Innovation Center di Rovigo arriva la biologa Mariasole Bianco
Giovedì 21 aprile alle ore 18 sarà ospite a Rovigo questa importante figura della biologia italiana per parlare della salute delle nostre acque0
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A introdurre i lavori, dopo i saluti istituzionali di Dina Merlo, assessore all’Ambiente del Comune di Rovigo, sarà il professor Daniel Brigolin, docente di Ecologia dell’Università Iuav
di Venezia. Un incontro, oltre che delle problematiche globali legate all'inquinamento dei mari, intende avere un focus anche sulla scala locale, aiutando a capire nel concreto come gli stessi cittadini possano fare la differenza per tutelare gli spazi acquatici.
Il professor Francesco Musco, direttore della ricerca dell'Università Iuav di Venezia e coordinatore del percorso d'animazione territoriale presso Urban Digital Center - InnovationLab: “Quest’appuntamento testimonia la grande sensibilità del nostro ateneo nei confronti del tema della tutela delle acque e dello spazio marino. Si tratta di un tipo di pianificazione che ha lo scopo di regolamentare le attività economiche per tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico, temi cruciali per il nostro futuro e per i quali un contributo come quello di Mariasole Bianco risulta quanto mai importante nel dibattito pubblico odierno" .
L’evento si inserisce nel percorso di animazione territoriale, partito a Febbraio 2021, tra Rovigo e le palestre digitali di Adria e Villadose sugli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU all’interno del progetto Urban Digital Center - InnovationLab che vede la collaborazione del team di ricercatori del Planning Climate Change dell’Università Iuav di Venezia.
Proprio l'ateneo veneziano è parte, assieme al Corila (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia) e Cnr- Ismar, del polo scientifico veneto che svolge il ruolo di supporto tecnico- operativo all'Autorità competente incaricata (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Mims) per la redazione del Piano Spaziale Marittimo Nazionale.
Per contribuire al progetto di animazione territoriale tutti i cittadini sono inoltre invitati a compilare i questionari anonimi sugli obiettivi dell’Agenda Onu fornendo così un contributo alla raccolta delle percezioni sui temi di sostenibilità del territorio e dando occasioni alle amministrazioni di raccogliere dati e un quadro entro cui orientarsi per fare opportune scelte di policy in ottica di area vasta.
I questionari sono disponibili nel sito web www.urbandigitalcenterrovigo.it animazione SDGs
Articolo di Giovedì 21 Aprile 2022
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