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Settimo concerto, recital di Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini
I protagonisti, domenica 24 aprile alle ore 21 all'Auditorium Tamburini del Conservatorio di Rovigo, saranno due musicisti di grande versatilità0
ROVIGO - Sesto appuntamento con la Stagione del Centenario dell'Associazione Musicale F. Venezze, domenica prossima alle ore 21,00 all'Auditorium Tamburini del Conservatorio rodigino. I protagonisti saranno due musicisti di grande versatilità: il clarinettista Gabriele Mirabassi, che il pubblico rodigino ha già avuto modo di apprezzare per emozionanti performance che coniugano il classico al jazz, e il fisarmonicista Simone Zanchini, fra i più interessanti della sua generazione, per la capacità di sperimentare e improvvisare tra i confini della musica contemporanea, acustica ed elettronica. L’occasione del concerto è data dal recente cd dell’affiatatissimo duo, intitolato Il gatto e la volpe, che ha ricevuto convinti apprezzamenti da parte del pubblico e della critica, in quanto rivelatore di una vivace fantasia, vasta creatività e un contesto musicale ricchissimo. Un percorso fascinoso e accattivante, che spazia, senza soluzione di continuità, fra il mondo del jazz e quello della musica classica con sapienza e sincerità.
Sono ancora disponibili biglietti interi, da 10,00 euro, che possono essere prenotati tramite un semplice messaggio Whatsapp al numero +39 379 1322543, oppure sul sito dell’Associazione, www.associazionevenezze.it , e poi pagati in biglietteria prima del concerto, mentre per gli studenti del Conservatorio e delle Scuole medie ad indirizzo musicale l’ingresso è gratuito. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria anche per i soci-abbonati, e va effettuata sempre tramite un messaggio Whatsapp.
La Stagione ha il patrocinio del Comune di Rovigo, della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale, e di Asolo Musica, ed è resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e di Asm-Set, oltre che dalla collaborazione con il Conservatorio di Musica F. Venezze e dell’Accademia dei Concordi.
ASSOCIAZIONE MUSICALE “FRANCESCO VENEZZE”
Stagione concertistica 2022
I Concerti del Centenario
100° dalla fondazione
5 marzo – 29 maggio 2022
Associazione Musicale “Francesco Venezze” – Rovigo
Domenica 24 aprile 2022 alle ore 21.00
Auditorium Marco Tamburini del Conservatorio F. Venezze
1110ma manifestazione
IL GATTO E LA VOLPE
Gabriele Mirabassi, clarinetto, e Simone Zanchini, fisarmonica
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