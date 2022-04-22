Capolavoro Rugby Rovigo, girone di ritorno da imbattuti e secondo posto

ROVIGO - Una FemiCz Rovigo cinica, consistente, nettamente superiore agli avversari nelle fasi statiche e al largo, e il tabellone lo testimonia. I Bersaglieri si sono imposti 54-17 sul Viadana, conquistando il bonus mete, e mantenendo il vantaggio sulla terza in classifica. Una vittoria fondamentale, come tutte quelle maturate nel girone di ritorno. Un percorso perfetto, la squadra di Allister Coetzee ha battuto tutti, in casa e fuori, rimontando in classifica fino al secondo posto. Un vantaggio non da poco in chiave play off, i rossoblù giocheranno infatti in casa gara 2 contro il Valorugby il 15 maggio alle ore 16, mentre l’andata sarà al Mirabello domenica 8 maggio alle 15.



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Venerdì 22 aprile, se c’era un premio da dare era a tutta la Rugby Rovigo. Un dominio quasi assoluto, su un Viadana che ha cercato di fare la partita, ma Ferro (autore di una tripletta) e compagni, hanno chiuso il discorso già nel primo tempo (33-5).

Una FemiCz Rovigo compatta, granitica in tutti i reparti, con o senza cambi, lontana parente di quella vista nel girone d’andata, e nonostante le diverse assenze di peso. Ora per lo staff tecnico ci sarà l’ingrato compito delle scelte, in vista della prima semifinale di Reggio Emilia.

La partita venerdì è stata subito in mano ai rossoblù. Penalotuche magistralmente gestito sui cinque metri, e capitan Ferro segna al 3’. Giacomo Da Re, già in odore di Nazionale, è preciso, 7-0. Al 12’ sussulto del Viadana, drive vincente con capitan Denti, Zaridze non trasforma, 7-5. Al 16’ è ancora capitan Matteo Ferro, azione in fotocopia, drive vincente e pack devastante, Da Re converte da posizione difficile, 14-5.

Al 28’ azione manovrata del Rovigo, rapida trasmissione dell’ovale per Leo Sarto che non ha problemi ad entrare in area di meta, ma nell’occasione si ferma per un dolore muscolare, al suo posto entra Bordin. Da Re trasforma, 21-5. Al 35’ touche sui cinque metri avversari per i bersaglieri che aprono il gioco, Borin (in grande crescita) si inserisce nella difesa del Viadana e va a segnare; Da Re trasforma, 28-5. Al 39’ il Viadana indisciplinato viene punito con un giallo, Jelic si siede sulla pancia dei cattivi, la FemiCz ringrazia. Penalotuche vincente con Ferro che segna ancora, dopo un drive ben impostato.

Da Re da posizione complicata non centra i pali, 33 a 5.

Nella ripresa la FemiCz apre ancora le marcature con una bella azione alla mano, di Matteo Moscardi il grubber decisivo per Uncini, la giovane ala rossoblù entra come un fulmine in area di meta, 40-5 dopo la conversione di Da Re. I Bersaglieri calano il ritmo, il Viadana ne approfitta marcando con Stavile, Zaridze non converte centrando il palo, 40-10.

Al 55’ la FemiCz Rovigo riprende il comando delle operazioni, si installa nei 5 metri del Viadana, e dopo una serie di pick and go Piantella trova il pertugio giusto, Da Re centra i pali, 47-10. Al 75’ il Rugby Viadana trova la sua terza marcatura con Locatelli che sfrutta una difesa soffice del Rovigo, Zaridze trasforma, 47-17. Allo scadere Uncini chiude il match segnando una doppietta in bandierina, Da Re centra i pali e l’arbitro Bottino fischia la fine sul 54 a 17. La FemiCz Rugby Rovigo Delta blinda il secondo posto, obiettivo raggiunto.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – venerdì 22 aprile 2021

Peroni TOP10, XVIII giornata, diretta RaiSport

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 54-17 (33-5)

Marcatori: p.t. 3’ m. Ferro tr. Da Re (7-0), 12’ m. Denti A. (7-5), 15’ m. Ferro tr. Da Re (14-5), 28’ m. Sarto tr. Da Re (21-5), 34’ m. Borin tr. Da Re (28-5), 39’ m. Ferro (33-5); s.t. 43’ m. Uncini tr. Da Re (40-5), 49’ m. Stavile (40-10), 55’ m. Piantella tr. Da Re (47-10), 75’ m. Locatelli tr. Zaridze (47-17), 77’ m. Uncini tr. Da Re (54-17)

FEMI-CZ Rovigo: Borin (56’ Van Reenen); Uncini, Moscardi, Diederich Ferrario (67’ Lucchin), Sarto (29’ Bordin); Da Re, Visentin; Ruggeri, Lubian (56’ Bur), Cosi; Steolo, Ferro (cap.)(40’ Piantella); Pomaro (56’ Brandolini), Momberg (56’ Bonan), Leccioli (71’ Rossi).

all. Coetzee

Rugby Viadana 1970:Zaridze; Inaki, Ceballos, Quintieri (Gamboa J.), Galliano M.(63’ Messari); Ferrarini (55’ Apperley), Jelic (63’ Gregorio); Locatelli, Rossi (63’ Mannucci), Stavile; Zottola, Schinchirimini; Novindi. (78’ Fiorentini), Denti Ant.(cap)(66’ Dorronsoro), Schiavon (38’ Sassi).

all.Fernandez

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto Uomo:Ferdinando Cusano (Vicenza)

TMO: Matteo Liperini (Livorno)

Calciatori: Da Re (FEMI-CZ Rovigo) 7/8; Zaridze (Rugby Viadana 1970) 1/3

Cartellini:39’ cartellino giallo a Jelic (Rugby Viadana 1970)

Note: Giornata nuvolosa, circa 12°, circa 1200 spettatori

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Rugby Viadana 1970 0

Player of the Match scelto unicamente dalla Rai: Stavile (Rugby Viadana 1970)

Top10 Ultima giornata di regular season

22-04.22 - ore 19.20

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 54-17 (5-0)

23.04.22 – ore 15

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 36-37 (2-4)

23.04.22 – ore 16.30

HBS Colorno v Valorugby Emilia 41-61 (1-5)

24.04.22 – ore 14

S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby 25-50 (0-5)

24.04.22 – ore 15

Rugby Transvecta Calvisano v Sitav Rugby Lyons 28-28 (2-2)



Classifica finale: Petrarca Rugby 78, Femi-CZ Rovigo 67, Valorugby Emilia 66, Transvecta Calvisano 55, HBS Colorno 1975 45, Fiamme Oro Rugby 43, Rugby Viadana 1970 e Sitav Rugby Lyons 28, Mogliano Rugby 1969 23, Lazio Rugby 1927 12

Lazio retrocessa

Definita la griglia playoff

Andata 7-8 maggio - Ritorno 14-15 maggio

Calvisano - Petrarca Padova (and 7 maggio, rit. 14 maggio)

Valorugby - FemiCz Rovigo (and 8 maggio, rit. 15 maggio)

Finale a Parma il 28 maggio 2022