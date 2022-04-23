Lodi: “Adesso stanno venendo fuori i frutti del lavoro svolto”

ROVIGO - “Abbiamo centrato il nostro obiettivo che era di vincere con il bonus, abbiamo fatto anche delle azioni piacevoli ed efficaci, siamo stati un po’ troppo soft nella fase difensiva, abbiamo regalato due mete facili al Viadana, ma nel complesso siamo soddisfatti della prestazione”. Sono le parole di Alessandro Lodi, il tecnico dell’Under 19 rossoblù, da prima di Natale, è in pianta stabile nello staff della prima squadra. L’assistente di Allister Coetzee si occupa dei tre-quarti, e dall’anno prossimo sarà alla guida anche del centro di formazione federale di Rovigo. Un centro formativo del territorio non solo polesano, si creerà così, in prospettiva, un serbatoio naturale per la prima squadra, e per il possibile salto nell’alto livello. Federazione che dalla prossima stagione metterà sotto contratto tutti i migliori giovani, collegandoli ad una Accademia U23 in seno alle Franchigie (Zebre e Benetton), mentre ai club di Top10 spetterà la formazione fino all’U18. Manca l’ufficialità completa, ma l’indirizzo dato da Marzio Innocenti sembra proprio questo. Resterà da capire come verrà regolata la formula dei permit pleyer.

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Nel girone di ritorno la FemiCz ha cambiato marcia, il tecnico Alessandro Lodi ci ha messo del suo, affiancando Allister Coetzee nella gestione del lavoro dei tre-quarti “C’è il lavoro di tutti - ammette Lodi - i ragazzi hanno preso confidenza, si sono conosciuti maggiormente, tutto quello che è stato chiesto da coach Coetzee è stato assimilato dalla squadra in maniera efficace, e adesso stanno venendo fuori i frutti”.

Il girone di ritorno perfetto. Nove successi su nove gare battendo tutti, percorso invece macchiato da due sconfitte per le altre pretendenti al titolo: Petrarca Padova, Valorugby e Calvisano.

“Abbiamo acquisito una confidenza ed una consapevolezza che ci dà fiducia, e ci permette anche di osare qualcosa in più, e di trovare soluzioni efficaci”.

Scelte condivise con tutto lo staff da Allister Coetzee “Chiaramente decide lui - spiega Alessandro Lodi - ma in settimana c’è un confronto”. In vista delle partite che contano, le due di semifinale con il Valorugby, e l’eventuale finale al Lanfranchi di Parma il 28 maggio, le opzioni, al netto degli infortuni, aumentano. Con il permit player Giacomo Da Re rientrato per il rush finale, prima della maglia azzurra (probabile una sua convocazione per i test estivi) e del Benetton Treviso, viste le sue performance con la maglia numero 10, potrebbe far scivolare a primo centro Abner Van Reenen. Una sorta di doppia cabina di regia “Abbiamo più opzioni all’interno della stessa partita, per cambiare assetto durante la gara in base alle situazioni. L’importante è che le scelte siano fatte in funzione della squadra, e non del singolo giocatore, la competizione fa bene”. Non si sbilancia, anzi non scopre troppo le carte Alessandro Lodi, ma sicuramente è una possibilità da valutare, tenendo conto anche dell’ottimo stato di forma di Moscardi, in questo momento del campionato ha un rendimento in crescita, come Borin nel ruolo di estremo. Punto fermo assoluto Facundo Ferrario, l’utility back ha dimostrato di poter giocare ovunque con un rendimento sempre positivo, il suo ruolo preferito è ai centri, ma le sue doti gli permettono di coprire qualsiasi ruolo. Scelte non facili, ma ci sono quindici giorni per pensarci.

Tante opzioni, nella speranza di poter recuperare Leo Sarto uscito dal campo per una contrattura, durante la marcatura contro il Viadana, e Matteo Ferro colpito duro ad una spalla, ma le sensazioni sono buone, entrambi per gara 1 di semifinale, domenica 8 maggio a Reggio Emilia, probabilmente ci saranno. Difficile invece il recupero di Cadorini al tallonaggio (3 microfratture al costato), impossibile quello di Andreoli, il problema alla spalla non sembra una cosa banale.

Intanto nell’ultimo turno il Valrugby ha vinto, come da pronostico, sul campo del Colorno. Un match in bilico fino al cartellino rosso che ha costretto la formazione di Casellato e Frati a giocare con un uomo in meno. La FemiCz Rovigo aveva già blindato il secondo posto venerdì sera, le due squadre in classifica sono divise da un punto, ma dall’8 maggio con i playoff comincia un nuovo campionato.

Giorgio Achilli



Top10 Ultima giornata di regular season

22-04.22 - ore 19.20

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 54-17 (5-0)

23.04.22 – ore 15

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 36-37 (2-4)

23.04.22 – ore 16.30

HBS Colorno v Valorugby Emilia 41-61 (1-5)

24.04.22 – ore 14

S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby 25-50 (0-5)

24.04.22 – ore 15

Rugby Transvecta Calvisano v Sitav Rugby Lyons 28-28 (2-2)



Classifica finale: Petrarca Rugby 78, Femi-CZ Rovigo 67, Valorugby Emilia 66, Transvecta Calvisano 55, HBS Colorno 1975 45, Fiamme Oro Rugby 43, Rugby Viadana 1970 e Sitav Rugby Lyons 28, Mogliano Rugby 1969 23, Lazio Rugby 1927 12

Lazio retrocessa

Definita la griglia playoff

Andata 7-8 maggio - Ritorno 14-15 maggio

Calvisano - Petrarca Padova (and 7 maggio, rit. 14 maggio)

Valorugby - FemiCz Rovigo (and 8 maggio, rit. 15 maggio)

Finale a Parma il 28 maggio 2022