Giornata formativa per le Polizie locali d’Italia e le forze dell’ordine

CASTELMASSA (Rovigo) - Venerdì 22 aprile 2022, l’Anvu associazione Professionale della Polizia locale d’Italia, nella persona del presidente provinciale Enrico Contiero, ha organizzato una giornata formativa per le Polizie Locali d’Italia e per le Forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, giunti non solo dal Veneto ma anche dalla Regione Emilia Romagna e Lombardia, in materia di Falso documentale; tema ormai molto considerato dato le modifiche al codice della strada, una Comunità Europea ormai multietnica, le immigrazioni sempre più consistenti, gli operatori dei vari corpi si imbattono in molti casi di documenti variegati a volte non del tutto genuini.

A fare gli onori, il Sindaco di Castelmassa Luigi Petrella, il Comandante Raffaele Motta Castriotta, nel suo saluto Prefetto di Rovigo Clemente di Nunzio ha sottolineato l’impegno sempre più incisivo della Polizia Locale radicata nel territorio, presente sempre più nelle riunioni di ordine pubblico e varie questioni dovute alla sicurezza, con l’augurio che venga delineata e approvata la riforma della Polizia Locale argomento di discussione da molti anni.

L’incontro si è tenuto presso la struttura dell’Ex mercato coperto di Castelmassa, con relatori di spicco delle Polizie Locali Riccardo Evangelista del Polo Falsi documentali di Rovigo, Marco Boscolo Responsabile laboratorio falsi Polizia Locale di Venezia e Gian Battista Cavalli Responsabile Ufficio falsi Polizia Locale di Verona.

Enrico Contiero rivolge un vivo ringraziamento della presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Castelmassa, Paolo Li Vecchi.