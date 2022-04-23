Patente nautica di primo grado per 16 vigili del fuoco

ADRIA (Rovigo) - Si è concluso la settimana scorsa il corso di formazione “patente nautica di I° categoria” organizzato dalla Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige che ha visto la partecipazione di 16 discenti provenienti dai comandi di Rovigo, Padova, Verona e Vicenza. Il corso si è svolto presso il distaccamento di Adria (Rovigo).

Quattro istruttori nautici hanno coordinato l’attività didattica della durata di due settimane. I discenti hanno seguito lezioni di cartografia, meteorologia, segnaletica marittima e fluviale oltre ad esercitarsi praticamente nelle manovre di ormeggio, disormeggio, navigazione e recupero persona in acqua. Le esercitazioni pratiche si sono svolte sul fiume Po di Maestra e nella laguna Veneta. Esito positivo per tutti i discenti.