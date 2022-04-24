Il Rovigo cala il poker e rimane in vetta

ROVIGO - Prova di forza del Rovigo calcio domenica 24 aprile. La capolista mantiene un punto di vantaggio sull’Euganea Rovolon Cervarese che passa sul campo del Crespino Guarda Veneta (1-0). La squadra di mister Pizzo è partita subito a razzo demolendo ogni velleità del Montagnana. Pronti via è Zaghi a trafiggere Portinari, dopo solo due minuti il Rovigo calcio è in vantaggio. Passano appena cinque minuti e lo stesso Zaghi raddoppia dal dischetto, al 7’ i biancazzurri conducono già 2-0.

Al 25’ la partita virtualmente si chiude. Il solito De Simone porta a tre i gol di vantaggio, la capolista fa tutto quello che serve, il divario tra le due squadre è troppo ampio. Nella ripresa il Rovigo controlla il match, al 9’ del secondo tempo, ancora Zaghi, sempre dal dischetto, segna il 4-0. Tre punti fondamentali per il Rovigo che rimane a +1 a tre partite dal termine. Di fatto è una lotta a due per la vittoria del campionato, i biancazzurri non possono sbagliare, a partire dal prossimo match in casa del Bevilacqua in programma il 1 maggio. La settimana seguente al Gabrielli arriverà l’Union Vis Lendinara (vincente sul campo della Solesinese), e il 15 maggio il Rovigo concluderà il campionato sul campo del Colli Euganei.

Per le altre polesane nel girone E di Prima categoria, il Granzette ha perso 1-0 sul campo dell’Aqs Borgo Veneto, la Fiessese ha vinto 2-1 battendo il Colli Euganei, e l’Union Vis Lendinara si è imposto a Solesino 3-1 blindando il quarto posto.

Domenica 24 aprile - Rovigo, stadio Gabrielli

Rovigo - Montagnana: 4-0

Reti: 2’ Zaghi, 7‘ Zaghi (rig), 25’ De Simone, 54’ Zaghi (rig)

ROVIGO: Cattozzo, Lovisari, Nani, Trovò, Camalori (c), Turra, Ochoa (9’ st Galassi), Masiero (1’ st Iacovino), Magon (14’ st Bisan), Zaghi (22’ st De Venz), De Simone (13’ st Parali)

A disp.: Grillanda, Milan, Zamberlan, Braghin,

All. Davide Pizzo

MONTAGNANA: Portinari, El Ghaolat, De Battisi, Dupi (1’ st Rharnite), Pertile, Borin (1’ st Padovan), De Cao (36’ st D’Amico), Zulian, Bergamasco (36’ st Uguccioni), Bardon (1’ st El Rhazzali), Felici.

A disp.: Zaharia, Munaro, Bianchin, Korreshi,

All. Andrea Martinelli

Ammoniti: Iacovino, Bardon, Rharnite, Zulian

Arbitro: Paolo Pinotti (sez. Legnago)

Prima categoria - girone E

domenica 24 aprile

Aqs Borgo Veneto - Granzette 1-0

Crespino Guarda V. - Euganea Rovolon Cervarese 0-1

Fiessese - Colli Euganei 2-1

La Rocca Monselice - Bevilacqua 1-0

Ospedaletto Euganeo Calcio - Villa Estense 2003 1-2

Rovigo calcio - Montagnana 4-0

Solesinese - Union Vis Lendinara 1-3

Classifica

Rovigo Calcio 54

Euganea Rovolon Cervarese 53

Solesinese 47

Union Vis Lendinara 44

La Rocca Monselice 37

Bevilacqua Calcio 36

Fiessese 34

Colli Euganei 31

Granzette 26

Aqs Borgo Veneto 27

Crespino Guarda V. 22

Montagnana 13

Villa Estense 2003 11

Ospedaletto Euganeo Calcio 9

Prossimo turno

1 maggio - ore 16 e 30

Bevilacqua - Rovigo calcio

Colli Euganei - Solesinese

Euganea Rovolon Cervarese - Aqs Borgo Veneto

Fiessese - La Rocca Monselice

Granzette - Ospedaletto Euganeo

Union Vis Lendinara - Crespino Guarda Veneta

Villa Estense 2003 - Montagnana