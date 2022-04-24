CALCIO PRIMA CATEGORIA
Il Rovigo cala il poker e rimane in vetta
Tre gol di Zaghi ed una rete di De Simone consentono al Rovigo di vincere agevolmente sul Montagnana, l’Euganea Rovolon Cervarese non molla e vince 1-0 sul campo del Crespino Guarda Veneta. Prosegue la lotta a due per il campionato0
ROVIGO - Prova di forza del Rovigo calcio domenica 24 aprile. La capolista mantiene un punto di vantaggio sull’Euganea Rovolon Cervarese che passa sul campo del Crespino Guarda Veneta (1-0). La squadra di mister Pizzo è partita subito a razzo demolendo ogni velleità del Montagnana. Pronti via è Zaghi a trafiggere Portinari, dopo solo due minuti il Rovigo calcio è in vantaggio. Passano appena cinque minuti e lo stesso Zaghi raddoppia dal dischetto, al 7’ i biancazzurri conducono già 2-0.
Al 25’ la partita virtualmente si chiude. Il solito De Simone porta a tre i gol di vantaggio, la capolista fa tutto quello che serve, il divario tra le due squadre è troppo ampio. Nella ripresa il Rovigo controlla il match, al 9’ del secondo tempo, ancora Zaghi, sempre dal dischetto, segna il 4-0. Tre punti fondamentali per il Rovigo che rimane a +1 a tre partite dal termine. Di fatto è una lotta a due per la vittoria del campionato, i biancazzurri non possono sbagliare, a partire dal prossimo match in casa del Bevilacqua in programma il 1 maggio. La settimana seguente al Gabrielli arriverà l’Union Vis Lendinara (vincente sul campo della Solesinese), e il 15 maggio il Rovigo concluderà il campionato sul campo del Colli Euganei.
Per le altre polesane nel girone E di Prima categoria, il Granzette ha perso 1-0 sul campo dell’Aqs Borgo Veneto, la Fiessese ha vinto 2-1 battendo il Colli Euganei, e l’Union Vis Lendinara si è imposto a Solesino 3-1 blindando il quarto posto.
Domenica 24 aprile - Rovigo, stadio Gabrielli
Rovigo - Montagnana: 4-0
Reti: 2’ Zaghi, 7‘ Zaghi (rig), 25’ De Simone, 54’ Zaghi (rig)
ROVIGO: Cattozzo, Lovisari, Nani, Trovò, Camalori (c), Turra, Ochoa (9’ st Galassi), Masiero (1’ st Iacovino), Magon (14’ st Bisan), Zaghi (22’ st De Venz), De Simone (13’ st Parali)
A disp.: Grillanda, Milan, Zamberlan, Braghin,
All. Davide Pizzo
MONTAGNANA: Portinari, El Ghaolat, De Battisi, Dupi (1’ st Rharnite), Pertile, Borin (1’ st Padovan), De Cao (36’ st D’Amico), Zulian, Bergamasco (36’ st Uguccioni), Bardon (1’ st El Rhazzali), Felici.
A disp.: Zaharia, Munaro, Bianchin, Korreshi,
All. Andrea Martinelli
Ammoniti: Iacovino, Bardon, Rharnite, Zulian
Arbitro: Paolo Pinotti (sez. Legnago)
Prima categoria - girone E
domenica 24 aprile
Aqs Borgo Veneto - Granzette 1-0
Crespino Guarda V. - Euganea Rovolon Cervarese 0-1
Fiessese - Colli Euganei 2-1
La Rocca Monselice - Bevilacqua 1-0
Ospedaletto Euganeo Calcio - Villa Estense 2003 1-2
Rovigo calcio - Montagnana 4-0
Solesinese - Union Vis Lendinara 1-3
Classifica
Rovigo Calcio 54
Euganea Rovolon Cervarese 53
Solesinese 47
Union Vis Lendinara 44
La Rocca Monselice 37
Bevilacqua Calcio 36
Fiessese 34
Colli Euganei 31
Granzette 26
Aqs Borgo Veneto 27
Crespino Guarda V. 22
Montagnana 13
Villa Estense 2003 11
Ospedaletto Euganeo Calcio 9
Prossimo turno
1 maggio - ore 16 e 30
Bevilacqua - Rovigo calcio
Colli Euganei - Solesinese
Euganea Rovolon Cervarese - Aqs Borgo Veneto
Fiessese - La Rocca Monselice
Granzette - Ospedaletto Euganeo
Union Vis Lendinara - Crespino Guarda Veneta
Villa Estense 2003 - Montagnana
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