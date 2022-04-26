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ARBITRI ADRIA

Undici nuovi arbitri si uniscono all'Aia di Adria

Si sono unite all'associazione italiana arbitri di Adria (Rovigo) forze fresche per le prossime stagioni future; un vanto per questa piccola realtà della cittadina etrusca

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ADRIA (Rovigo) - Undici nuovi fischietti hanno superato la prova finale del corso arbitri promosso dall’ AIA di Adria nella giornata di venerdì 22 aprile. La commissione composta dal Presidente degli arbitri della sezione di Adria Amedeo Bordina, dal componente del Comitato Regionale Veneto AIA Pietro Frulli e dagli arbitri della stessa sezione adriese Alberto Aguiaro e Mattia Ruzza oltre a Giovanni Nonnato (arbitro di Promozione e Talent Uefa che nell’ultimo week end è stato designato per dirigere il Trofeo Nicolli a Caorle assieme ad altri sei colleghi del Veneto) hanno abilitato allo svolgimento dell’attività arbitrale undici nuovi ragazzi al termine di una prova scritta contenente quiz interattivi ed una prova orale con quesiti sul regolamento tecnico ed associativo.

Non hanno voluto mancare all’evento il delegato della Figc Rovigo Luca Pastorello e il sindaco di Adria Omar Barbierato che si sono congratulati con i ragazzi per il prestigioso traguardo raggiunto ed hanno augurato loro i più proficui successi nel mondo arbitrale. I nuovi arbitri effettivi in forza all’AIA di Adria sono Dennis Ellan Bortoloni, Nicholas Bugnoli, Tommaso De Simone, Riccardo Lancelotti, Sebastiano La Rosa, Nicola Lena, Giovanni Marigo, Eros Muraro, Jabbi Sajalli, Paolo Salonia, Mattia Salvagnin il quale hanno superato a pieni voti entrambe le prove proposte dalla commissione e attendono di scendere in campo dove potranno dirigere le loro prime gare già nelle prossime settimane, imminenti i tornei di Ariano nel Polesine e Taglio di Po.

Nel frattempo è in programma per domani mercoledì 27 aprile alle ore 18:30 un’amichevole fra gli arbitri di Adria e i giovanissimi regionali del Cavarzere che si disputerà all’impianto di via Spalato; sarà una serata dove alcuni nuovi associati avranno la possibilità di fare la loro prima esperienza oltre ad essere un momento conviviale.
Articolo di Martedì 26 Aprile 2022

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