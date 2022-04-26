ARBITRI ADRIA
Undici nuovi arbitri si uniscono all'Aia di Adria
Si sono unite all'associazione italiana arbitri di Adria (Rovigo) forze fresche per le prossime stagioni future; un vanto per questa piccola realtà della cittadina etrusca0
Succede a:
Non hanno voluto mancare all’evento il delegato della Figc Rovigo Luca Pastorello e il sindaco di Adria Omar Barbierato che si sono congratulati con i ragazzi per il prestigioso traguardo raggiunto ed hanno augurato loro i più proficui successi nel mondo arbitrale. I nuovi arbitri effettivi in forza all’AIA di Adria sono Dennis Ellan Bortoloni, Nicholas Bugnoli, Tommaso De Simone, Riccardo Lancelotti, Sebastiano La Rosa, Nicola Lena, Giovanni Marigo, Eros Muraro, Jabbi Sajalli, Paolo Salonia, Mattia Salvagnin il quale hanno superato a pieni voti entrambe le prove proposte dalla commissione e attendono di scendere in campo dove potranno dirigere le loro prime gare già nelle prossime settimane, imminenti i tornei di Ariano nel Polesine e Taglio di Po.
Nel frattempo è in programma per domani mercoledì 27 aprile alle ore 18:30 un’amichevole fra gli arbitri di Adria e i giovanissimi regionali del Cavarzere che si disputerà all’impianto di via Spalato; sarà una serata dove alcuni nuovi associati avranno la possibilità di fare la loro prima esperienza oltre ad essere un momento conviviale.
Articolo di Martedì 26 Aprile 2022
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