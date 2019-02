Il Governo taglia, i sindaci aumentano le tasse, i pensionati ci rimettono

ROVIGO - La legge di bilancio toglie circa 4 milioni di euro al Polesine. A lanciare l’allarme è Nicoletta Biancardi, segreteria generale dello Spi Cgil di Rovigo che la ritiene “più che una probabilità, quasi una certezza. Di fronte a una legge di bilancio che, fra tagli ai trasferimenti e riduzione dei fondi, toglierà alla provincia di Rovigo circa 4 milioni di euro, sono molti i Comuni del territorio rodigino che potranno decidere di aumentare le imposte locali e di dare una sforbiciata ai servizi sociali”.

In particolare, come avverte lo Spi Cgil di Rovigo, l'incremento delle tasse resta una opzione molto probabile, dato che nel 2019 è venuta meno la norma blocca-tributi adottata dal governo Renzi. “Ecco perchè il sindacato dei pensionati lancia un appello a tutti gli Enti locali affinchè qualsiasi provvedimento salva-bilancio non vada a colpire le categorie più deboli, come i pensionati rodigini che, fra l'altro, hanno gli assegni previdenziali più bassi di tutto il Veneto con una media di 827,07 euro lordi mensili (1112,29 euro per gli uomini, 629,89 euro per le donne) contro la media veneta di 929,24 euro”.

Secondo l'analisi dello Spi Cgil di Rovigo per quanto concerne l'addizionale comunale Irpef, 17 Comuni su 50, quindi uno su tre, hanno ancora lo spazio fiscale per aumentarla, non avendo raggiunto l'aliquota massima dello 0,8%. Da notare che solo 1 comune adotta il principio della progressività, mentre tutti gli altri utilizzano aliquote uniche. Sul versante Imu/Tasi, invece, 27 amministrazioni, quindi più della metà, hanno margini per aumentare l'aliquota dato che non hanno ancora raggiunto il massimo fissato al 10, 6 per mille.

"La situazione è molto incerta e siamo davvero preoccupati - spiega Biancardi -Questa legge di bilancio rischia di penalizzare seriamente i redditi medio bassi e in particolare i nostri pensionati che hanno gli assegni più bassi di tutta la regione. Potrà succedere che l’aumento per la pensione di cittadinanza verrà mangiato da nuove tasse locali. Noi faremo la nostra parte attraverso la negoziazione sociale con gli Enti locali e chiederemo dunque che il sistema tributario segua criteri di progressività laddove vi siano aliquote uniche, che vengano ampliate le soglie di esenzione e che in generale non vengano colpite le fasce di reddito più disagiate. Naturalmente il 9 febbraio saremo anche noi a Roma per manifestare contro questa legge di bilancio che riteniamo contraddittoria e penalizzante per le fasce più deboli della popolazione”.