Le foto sull’acqua valgono fino a 1000 euro 

ROVIGO - “La nostra acqua” è il tema della seconda edizione del concorso fotografico #acquaprotagonista promosso dai 12 gestori pubblici del servizio idrico integrato del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia riuniti nel consorzio Viveracqua, di cui fa parte anche acquevenete.

Dopo il grande successo della prima edizione, a cui hanno preso parte oltre 300 partecipanti, Viveracqua ripropone il concorso che prevede un premio di 1.000 euro per il primo classificato, 600 euro per il secondo e 400 euro per il terzo. La giuria potrà inoltre assegnare menzioni d’onore.

L’obiettivo è dare attenzione e visibilità all’acqua, risorsa fondamentale nella vita di tutti i giorni, in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra ogni anno il 22 marzo.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i maggiorenni residenti nei Comuni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia gestiti dai 12 gestori di Viveracqua. Possono partecipare fotografi amatoriali o di professione, inviando entro l’8 marzo 2019 alla mail comunicazione@viveracqua.it una fotografia, non necessariamente ambientata nei territori dei 12 gestori, sul tema: “La nostra acqua. Una risorsa preziosa da cui nasce la vita, tutti noi la usiamo ogni giorno per bere e per cucinare. Dalle fonti arriva nelle nostre città e nelle nostre case dopo un lungo viaggio sotterraneo, monitorato in tutte le sue fasi grazie ai controlli dei gestori. Dalla natura al rubinetto e dal rubinetto nuovamente alla natura. Cosa significa per te l’acqua e quanto è importante nel tuo quotidiano? E soprattutto... come la vedi attraverso il tuo obiettivo?”.

Il regolamento completo del concorso, la scheda di partecipazione, la locandina, la cartolina e i banner promozionali sono disponibili al sito www.viveracqua.it.

“L’acqua è il bene pubblico per eccellenza e i 12 gestori soci di Viveracqua sono al 100% di proprietà pubblica - commenta il presidente di Viveracqua, Fabio Trolese -. L’idea del concorso fotografico nasce dalla volontà di coinvolgere i cittadini-utenti, invitandoli a partecipare direttamente alle nostre attività informative: tutte le immagini che ci verranno inviate, infatti, saranno utilizzate per campagne di comunicazione sulla qualità dell’acqua e sull’e icienza dei controlli e dei servizi. Vogliamo o rire ai cittadini tutte le informazioni utili sull’acqua che ogni giorno esce dai rubinetti delle loro case, e vogliamo farlo nel modo più e icace e trasparente possibile. Per questo l’invito rivolto a tutti i cittadini dei Comuni serviti è a partecipare con fotografie che diventeranno un testimonianza diretta dell’importanza dell’acqua nella vita quotidiana di tutti noi”.