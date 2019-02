Nell’ultima sfida l’appoggio va a Zingaretti

L’ex caserma aperta al pubblico nel week end del 23 e 24 febbraio

EX CASERMA SILVESTRI ROVIGO Non solo l’ex ospedale psichiatrico di Granzette viene preso in considerazione dall’associazione I luoghi dell’abbandono, ma anche altri spazi dimenticati in città. In questi giorni infatti l’associazione di Vicenza presieduta da Devis Vezzaro ha preso in affitto l’area dell’ex Caserma Silvestri..