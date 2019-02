Rischio Pfas nell’acqua dell’Adige, e dunque negli acquedotti del Polesine

SANT’URBANO (PD) -Non sarà un semplice ampliamento, come è emerso durante la molto partecipata assemblea dei cittadini del 7 febbraio, quello che coinvolgerà la più importante discarica tattica del Veneto già al limite della capienza.“A maggio 2018 - spiegano i comitati in un comunicato -”. In realtà si tratta della richiesta di, mascherato da “riconformazione morfologica della copertura finale della discarica”.”.E’ la collocazione della discarica a rendere sensibili le associazioni ambientaliste che cercano un assist anche nei territori limitrofi, come accadde quella volta del progetto della diga sull’Adige appena a nord di Badia Polesine.“La discarica - spiegano - insiste sue dove persiste il rischio d’alluvioni. Questo progetto di ampliamento non riguarda quindi solo Sant’Urbano, ma tutto il territorio”.Invito tutti a contrastare l'ennesima speculazione che mette in secondo piano le preoccupazioni dei cittadini per la salute e l’ambiente.alla Valutazione di impatto ambientale".D’altra parte l’allarme lanciato dalle associazioni industriali venete,gli impianti di smaltimento sono pochi rispetto al fabbisogno oltre al fatto che le procedure di smaltimento sono complesse e la filiera non funziona come dovrebbe.Per il comitato popolare Lasciateci Respirare di Monselice, di Terre nostre Veneto e dell'associazione L’altra Este, un’alternativa c’è: “e minano la salute di migliaia di persone.“Intanto si scopre che, discariche redditizie per chi attrae rifiuti speciali.A noi restano viabilità compromessa, cattivi odori, rischi per la salute, Tari alle stelle”.