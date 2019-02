Al Quaggia per continuare a vincere

ROVIGO - I rossoblù sono una delle tre formazioni in testa al campionato e stanno attraversando un fantastico periodo di forma. Mogliano è però alla ricerca dell’occasione giusta per risollevarsi dalle ultime sfortunate prestazioni e non vuole certo considerarsi battuta in partenza. Una striscia negativa che dura da parecchie gare quella dei trevigiani, per questo è un avversario da non sottovalutare.

Un match potenzialmente complicato, al Battaglini nel girone d’andata il Mogliano mise alle corde una FemiCz Rovigo che ancora non aveva una identità completa, a distanza di mesi le cose sono radicalmente cambiate, e basta guardare la classifica per capirlo. Due filosofie di gioco diverse, una fatta di movimento, l’altra impostata nello sfruttare il gioco chiuso e le fasi statiche. Al Quaggia il Rovigo cerca di mantenere l’imbattibilità che dura da mesi tra Coppa e campionato.

“Sono sicuro che, visto le condizioni meteo favorevoli, domenica si assisterà ad una bella partita - commenta l’head coach del Mogliano, Andrea Cavinato - perché entrambe le squadra hanno la propensione a giocare con velocità e lealtà. Sicuramente Rovigo è il grande favorito, essendo non solo primo in classifica, ma soprattutto una squadra composta in gran parte da professionisti e con un parco giocatori di altissimo livello.”

“Dopo la dura battaglia con il Petrarca ci aspetta un’altra sfida tosta - è il commento del capitano rossoblù Matteo Ferro - il Mogliano è una squadra da non sottovalutare, basta ricordare la partita di andata al Battaglini in cui abbiamo vinto di misura. Ci aspettiamo quindi un’altra partita intensa, i nostri avversari hanno una mischia pesante e un gioco che sfrutta la fisicità, ma noi siamo determinati a mantenere la prima posizione in classifica e rimarremo concentrati per centrare questo obiettivo”.

Poche novità rispetto al XV di partenza della scorsa settimana: con Odiete out per uno stiramento sarà Antl a vestire il ruolo di estremo, al suo fianco i centri Majstorovic e Angelini e all’ala Barion e Cioffi. Nessuna novità in mediana con la consolidata coppia Mantelli-Chillon mentre torna Halvorsen dal primo minuto come numero 8 a comporre insieme a Lubian e Vian la terza linea. In seconda Canali sarà affiancato da capitan Ferro, completano il pack D’Amico, Cadorini e Brugnara.

Per quanto concerne le altre prime della classe il Valorugby Emilia non dovrebbe avere problemi con il Valsugana Padova, idem per il Calvisano sul terreno amico con il San Donà. Quindi per i Bersaglieri è obbligatorio vincere bene per rimanere in vetta.

Mogliano: Facchini; D’Anna, Pavan, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi; Toai Key, Corazzi (Cap.), Baldino; Delorenzi, Caila; Cincotto, Ferraro, Di Roberto

A disposizione: Mengotti, Ceccato, Michelini, Bocchi, Carraretto, Gubana, Marin, Gallimberti

All. Cavinato

FemiCz Rovigo: Antl; Barion, Majstorovic, Angelini, Cioffi; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian; Canali, Ferro (cap.); D’Amico, Cadorini, Brugnara.

A disposizione: Momberg, Rossi, Pavesi, Nibert, Mantovani, Loro, Visentin, Venco.

All. Casellato

L’incontro sarà diretto dal Sig. Bottino (Roma), con la collaborazione dei giudici di linea Angelucci (Livorno) e Franco (Udine).

Quarto uomo il Sig. Merendino (Udine).

TOP12 – XIV giornata – 10.02.19 – ore 15.00

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby

ValoRugby Emilia v Valsugana Rugby Padova

Mogliano Rugby 1969 v Femi-CZ Rovigo

Argos Petrarca Padova v Rugby Viadana 1970)

Lazio Rugby 1927 v Verona Rugby

Kawasaki Robot Calvisan v Lafert San Donà

La classifica: FEMI-CZ Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano e Valorugby Emilia 48; Argos Petrarca Rugby 45; Fiamme Oro Rugby 41; Toscana Aeroporti I Medicei 30; Mogliano Rugby 1969 26; Rugby Viadana 1970 25; Lafert San Donà 25; Valsugana Rugby Padova 18; Verona Rugby 17; S.S. Lazio Rugby 1927 15