Presentato il programma del teatro comunale: botteghino affidato alla Pro Loco

ADRIA (RO) - È in arrivo la tanto sospirata stagione del teatro comunale di Adria. Il programma, come predisposto dall’associazione culturale Tempi e ritmi di Padova, che si è aggiudicata il bando, prevede 11 spettacoli in cartellone, con la preponderanza di spettacoli allegri e divertenti, ma anche prosa classica, musica rock e balletto.

Tempi e Ritmi ha predisposto il programma pensando di andare incontro a varie tipologie, ed età, di pubblico, considerando anche che il bacino di utenza del Teatro Comunale del Popolo di Adria è molto vasto e gli appassionati sono tradizionalmente attenti e competenti.

“Sarà una stagione fresca, nata con l’intento di attirare un pubblico più giovane e per questo prevederà spettacoli di prosa, danza classica e musica rock” sono le parole del sindaco Omar Barbierato che giovedì 14 febbraio ha presentato ufficialmente la rassegna teatrale in sala Federighi a Palazzo Tassoni, affiancato dalla consigliera con delega alla cultura Oriana Trombini, la dirigente Eva Caporrella e il presidente dell’associazione Tempi e Ritmi, Massimo Salasnich.

Si inizierà l’1 marzo con Paolo Cevoli con “la bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli”. Uno spettacolo curato nella regia da Daniele Sala e la partecipazione di Daniela Galli, Silvia Donati e Cristina Montanari. Giovedì 7 marzo Paolo Migone, porterà in scena “Beethoven non è un cane”. Il 16 marzo “Gigi e Andrea di Nuovo insieme”, sarà la performance dei noti Andrea Roncato e Pierluigi Sammarchi. Altro appuntamento con il cabaret è previsto per giovedì 28 marzo con Giusy Zenere con lo spettacolo “Venere come Zenere (rido Veneto)”. Venerdì 5 aprile, sarà la volta di un classico del teatro Goldoniano con la “Serva Amorosa”per uno spettacolo adattato e curato nella regia da Roberto Puliero. Venerdì 12 aprile Carlo e Giorgio, andranno in scena con” Temporary Show- lo spettacolo più breve del mondo”. Venerdì 26 Aprile a calcare il palcoscenico del teatro sarà la danza classica con il “Gran Galà della danza” della compagnia del balletto ucraino, del gruppo Kei Ballet Company. Sabato 11 maggio, data fuori dal pacchetto abbonamenti, Alessandro Bergonzoni sarà in scena con Trascendi e sali, venerdì 17 maggio, l’appuntamento sarà con la musica rock dei Creedence Clearwater Revived. Sabato 18 maggio, Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, andranno in scena con “Assai in pace” e giovedì 23 maggio il gruppo dell’Elio porterà in scena Pirandello con “il piacere dell’onestà” e la regia di Angelo Lello.

Dieci le serate all’interno dell’abbonamento, per il quale sarà possibile per i vecchi abbonati rivolgersi alla biglietteria del teatro nelle giornate del 18 e 19 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Mercoledì 20 febbraio, la giornata sarà dedicata agli eventuali cambi posti. Mentre dal 21 al 23 febbraio, sarà possibile effettuare i nuovi abbonamenti.

Novità assoluta di questa nuova rassegna teatrale, sarà la possibilità per i cittadini di poter comprare i biglietti rivolgendosi agli uffici della Pro loco dal prossimo 25 febbraio. Altra novità saranno gli aperitivi con gli artisti, momenti in cui i cittadini potranno trascorrere del tempo con l’attore o gli attori, prima dello spettacolo serale. Le date “dell’aperitivo con l’artista”, saranno rese note in base alla disponibilità degli attori.