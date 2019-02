Un 2019 ricco di iniziative

ROVIGO - A pochi giorni dalla pubblicazione del bando “Sportivamente” della Fondazione Cariparo, il Coni Point di Rovigo, come ormai da tradizione, ha chiamato a raccolta il mondo sportivo polesano per illustrare il programma di eventi e iniziative pensato per il 2019. Molti presidenti di federazioni ed enti di promozione sportiva del territorio si sono ritrovati ieri sera, 13 febbraio, nella Sala Mediateca del Palazzo delle federazioni in viale Porta Adige a Rovigo.

Ampio spazio in apertura proprio al bando “Sportivamente”, che si tradurrà anche quest’anno in contributi alle società sportive per l’acquisto di materiale e attrezzature da destinare all’attività Under 18. Come ricordato dal delegato provinciale Lucio Taschin, il Coni Point di Rovigo si schiererà a fianco delle tante realtà sportive e dei Comuni polesani anche per cogliere le altre opportunità di finanziamento che il nuovo anno saprà offrire, da quelle comunitarie a quelle regionali, specie se serviranno a sostenere progetti di socialità sportiva.

Il programma a cinque cerchi conferma appuntamenti e iniziative ormai consolidati e apprezzati, ma introduce anche nuove e interessanti iniziative per promuovere lo sport polesano. Sempre grazie a “Sportivamente” viene sostenuta la nuova edizione di “Sport a Scuola”, progetto di implementazione dell’educazione motoria nelle primarie, che dallo scorso anno si è arricchito della sperimentazione “Be Active”, i cui primi risultati sono stati illustrati la scorsa settimana in un riuscito convegno al Palazzo Cezza di Rovigo. Il progetto “Sinergie per un viaggio sicuro”, selezionato a livello nazionale dall’impresa sociale Con I Bambini, sta portando in prima linea il Coni Point di Rovigo anche nella lotta alla dispersione scolastica in età adolescenziale (11-17 anni): già iniziati i primi cicli di lezione in molte scuole polesane.

Massimo sostegno anche all’Ufficio scolastico provinciale nell’organizzazione dei “Giorni dello sport a scuola” promossi dalla Regione Veneto a marzo. “Verranno riattivati con rinnovato impulso i Centri di avviamento allo sport. Quest’anno coinvolgeranno 8 società

chiamate a operare in due poli territoriali per condividere esperienze sportive e fornire elementi motori diversificati utili alla crescita dei ragazzi”, ha proseguito Taschin. La “Festa Young”, giunta alla quarta edizione, sarà riproposta nel mese di aprile, molto probabilmente nel Comune di Rovigo. Gli ultimi giorni di maggio coincideranno con la “Settimana dello sport” che, oltre alla tradizionale “Giornata Nazionale dello sport”, comprenderà finali dei Campionati studenteschi e tanti appuntamenti di festa nelle scuole e nelle piazze del territorio. “Rimanendo sul fronte eventi, sarà riproposto ‘Sport Village’, esperienza che ha esordito con successo lo scorso settembre al campo di atletica rodigino ‘Tullio Biscuola’ e in centro storico a Rovigo, con il coinvolgimento di scuole primarie, federazioni edenti di promozione provinciali, nonché testimonial di eccezione – ha sottolineato il delegato provinciale - A novembre la consueta Cerimonia di consegna delle benemerenze sportive e dei Premi Coni Point”.

Non mancherà la consueta finestra dedicata alla formazione in collaborazione con la Scuola regionale dello sport del Coni Veneto: si approfondiranno soprattutto le tematiche del fisco e dell’impiantistica sportiva. A fine anno l’aggiornamento dedicato agli assessori allo sport dei Comuni polesani, una nuova sfida iniziata due anni fa per legare ancora di più il Coni Point di Rovigo e le sue attività al territorio.