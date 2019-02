Le particolari esigenze dei bisonti delle campagne

ROVIGO - Un ciclo di incontri con le prefetture per sensibilizzare i rappresentanti territoriali del Governo e la Polizia stradale sul tema della circolazione stradale dei mezzi agricoli. Lo ha deciso l’assemblea della Federazione degli agromeccanici veneti (Fimav), che già giovedì 14 febbraio, con il presidente della sezione agromeccanici di Confindustria Venezia – area metropolitana di Venezia e Rovigo – territoriale di Rovigo, Alfredo Zanirato, ha incontrato il prefetto di Rovigo, Maddalena De Luca.

“Il tema dei permessi di circolazione dei mezzi eccezionali è particolarmente sentito sia lungo le strade della nostra Provincia che in generale dai 1.700 imprenditori agromeccanici veneti ed è destinato a diventare ancora più caldo in prossimità della campagna di semina in primavera e di quella di raccolta”, commenta il Presidente Zanirato.

Il comparto agromeccanico è in crescita, tanto in Italia (nel 2017, secondo l’Annuario dell’agricoltura italiana pubblicato dal Crea, ha raggiunto un valore di 3,12 miliardi di euro), quanto in Veneto. In questo settore, infatti, la nostra Regione presenta una vocazione alla terziarizzazione qualificata fra le più elevate, che vale oltre 310 milioni di euro.

La richiesta di incontrare le prefetture e la Polizia stradale, è finalizzata appunto a prevenire disagi alla circolazione stradale e a consentire la piena operatività delle imprese agromeccaniche nei momenti di maggiore bisogno per l’agricoltura.