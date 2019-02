Capitan Ferro: “Sono sicuro che sarà una bella partita”

ROVIGO - FemiCz in emergenza senza David Odiete, Denis Majstorovic e Marcello Angelini contro il Valorugby di Luciano Rodriguez.

Allo stadio “Mario Battaglini” domenica 17 febbraio alle ore 15 i Bersaglieri dovranno difendere il primato dall’assalto della formazione di Manghi. All’andata i rossoblù vinsero con un finale gestito in maniera perfetta (16-19) su un campo particolarmente difficile, la FemiCz è l’unica ad esserci riuscita.

“Abbiamo bisogno anche dei nostri grandi tifosi – commenta il pilone Matteo Muccignat, uno dei quattro ex della partita sul fronte reggiano (gli altri sono Farolini, Manghi e Rodriguez) – Ho giocato due anni al Battaglini e so quanto quello stadio può dare in termini di sostegno. Ma sono sicuro che anche i nostri tifosi non saranno da meno”. Scendendo in campo, Muccignat si aspetta una partita dura e combattuta. “Lo dice la classifica stessa. E’ uno scontro diretto per il vertice. Dal punto di vista tecnico, loro sono una squadra veloce. Quindi dovremo essere particolarmente attenti in difesa, solidi e coperti. In settimana ci siamo allenati bene e quindi non vediamo l’ora di scendere in campo”.

“Ci aspetta un’altra prova importante - è il commento di Matteo Ferro, capitano dei Bersaglieri - affrontiamo il Valorugby con cui ci contendiamo anche il primo posto in classifica, sarà quindi fondamentale rimanere lucidi dal primo all’ultimo minuto, concentrandoci su quello che sappiamo fare meglio. Abbiamo lavorato duramente in settimana per sistemare le imperfezioni viste a Mogliano, inoltre il meteo è a nostro favore quindi sono sicuro che sarà una bella partita. Spero che il pubblico sarà numeroso sugli spalti come lo è stato per il Derby, avere il sostegno dei nostri tifosi è sempre una marcia in più”.

A dirigere la sfida, in diretta sui canali Facebook, YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby sarà Luca Trentin di Lecco, coadiuvato dai giudici di linea Stefano Pennè (Lodi), Francesco Russo (Milano) e dal quarto uomo Marco Borraccetti (Forlì).

Continua la collaborazione tra la Rugby Rovigo Delta e le altre società sportive del territorio, per una condivisione dei valori che lo sport trasmette in ogni sua veste. Gli ospiti di domani, che faranno il corridoio d’ingresso ai giocatori prima del fischio d’inizio della partita, saranno gli atleti del Centro Scherma Rovigo.

In vista della partita sono disponibili i biglietti per assistervi, acquistabili alla Segreteria della Rugby Rovigo Delta in viale della Costituzione (sotto la Tribuna Est) che sarà aperta anche domenica mattina dalle 10 alle 12. I botteghini dello stadio apriranno un’ora prima del kick-off.

Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 25€

INTERO 12€

RIDOTTO DONNE E OVER 65 ANNI 10€

UNDER 18 ANNI gratis

FemiCz Rovigo: Mantelli; Barion, Cioffi, Antl, Borin; Chillon, Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Canali, Nibert; Pavesi, Momberg, Rossi. A disposizione: Cadorini, Brugnara, D’Amico, Mantovani, Venco, Halvorsen, Loro, Visentin.

Valorugby: Farolini (cap); Costella, Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Gatti, Muccignat. A disp. Manghi, Bordonaro, Braglia, Dell’Acqua, Messori, Favaro, Marzocchi, Fusco.

Rugby Top12 Prossimo turno

sabato, 16 febbraio 2019

Fiamme Oro Rugby - Kawasaki Robot Calvisano

Arbitro: Giuseppe Vivarini (PD)

Rugby Viadana 1970 - Mogliano Rugby 1969

Arbitro: Federico Vedovelli (SO)



domenica, 17 febbraio 2019

Lafert San Donà - S.S. Lazio R. 1927

Arbitro: Marius Mitrea (UD)

Verona Rugby - Argos Petrarca Rugby

Arbitro: Matteo Liperini (LI)

FEMI-CZ Rovigo - Valorugby Emilia

Arbitro: Luca Trentin (LC)

Valsugana Rugby Padova - Toscana Aeroporti I Medicei

Arbitro: Federico Boraso (RO)

La classifica del Campionato Italiano TOP12: Femi-CZ Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano e Valorugby Emilia 53; Argos Petrarca Padova 49; Fiamme Oro Rugby 42; Toscana Aeroporti I Medicei 35; Mogliano Rugby 1969 26; Rugby Viadana 1970 e Lafert San Donà 25; Verona Rugby 22; Valsugana Rugby Padova 18; Lazio Rugby 1927 11