Splendide voci che incantano la città 

LENDINARA (RO) - La seconda giornata di audizioni di Polesine In Canto ha visto la partecipazione di altri 10 studenti in canto lirico. Villa Marchiori ha aperto le porte agli aspiranti Under 28, studenti polesani o iscritti ai conservatori Venezze di Rovigo e Buzzolla di Adria, alla borsa di studio intitolata a Riccardo Zanellato. Dapprima il gruppo è stato accolto dal sindaco Luigi Viaro sotto il Municipio. Tra le bancarelle del mercato settimanale antistante il palazzo del Comune sono state intonati O sole mio e una canzone della tradizione cinese che ha visto protagonisti i giovani cantanti e il maestro Marco Pucci Catena che sovrintende le audizioni. Entusiasta il pubblico del mercato che ha goduto e applaudito con calore il gradito fuoriprogramma.

Hanno cantato nella giornata del 16 febbraio, accompagnati al pianforte dal maestro Silvano Zabeo: Annamaria Tivelli, Xu Kailin, Sun Qian Hui, Kimberly Tiengo, Stefano Spedo, Zhu Xengiu, Elena Roversi, Elene Sandze, Tan Chen, Yang Haoran.

Il giorno prima, il 15 febbraio, hanno sostenuto il loro provino Alessandro Guerrieri, Sara Fogagnolo, Silvia Porcellini, Giorgia Cavaliere, Massimo Frigato (LEGGI ARTICOLO).

Il regista e maestro Pucci Catena: “Troppo presto ora per sbilanciarsi ma la mia idea è di riuscire a portare tutti sul palcoscenico per lo spettacolo del 23 marzo. Avrò le idee più chiare nel momento in cui avremo sentito le voci di tutti”.

“Portare la lirica al teatro Ballarin partendo giovani è una iniziativa che ci riempie di orgogoglio - spiega Irene Lissandrin presidente del Comitato del teatro Ballarin che si occupa dell’organizzazione generale -. Il concerto gran finale del 23 marzo al teatro comunale vedrà il meglio di questi ragazzi proporre arie di repertorio anche veneto. In palio c’è la borsa di studio Polesine In Canto che sarà aggiudicata dal maestro Zanellato. Anche il pubblico sceglierà il suo cantante preferito con la borsa di studio Lendinara in Canto”.

In palio anche un ruolo messo a disposizione dalla Compagnia del BelCanto onlus che organizza ogni anno una stagione lirica denominata "Invito all'Opera" che si svolge stabilmente in Palazzina Liberty a Milano.

Parallelamente all’evento sarà realizzato un dvd che racconterà e sarà testimone dell’intero progetto: dalle audizioni alla finalissima.

Contribuiscono alla riuscita dell’iniziativa oltre alla Città di Lendinara, RovigoBanca, Rotary club Altopolesine Badia Lendinara, l’associazione Compagnia Belcanto onlus di Milano, Fondazione Rovigo Cultura. In definizione la partecipazione di ulteriori enti culturali e associazioni rodigine e venete.