La banda delle ville ed appartamenti, probabili colpi anche in città

ROVIGO - A fine novembre, in un appartamento a due passi dal centro di Rovigo, dei malviventi avevano colpito rubando tutti i preziosi gelosamente custoditi in casa. Tra gli oggetti trafugati anche i braccialetti d’oro regalati alla figlia. Al di là del valore del bottino che si aggira intorno ai 3 mila euro, c’è un legame affettivo particolare, oggetti che ricordano momenti importanti di una vita, un Battesimo, un Comunione, un fidanzamannto. Il furto non è un reato, è una vera e propria violenza. Entrano in casa, distruggono l’intimità delle famiglie, e ne devastano psicologicamente l’esistenza costringendo ad investire i pochi risparmi di una vita in porte blindate, e sistemi anti intrusione.

A fine novembre il colpo, ma secondo la testimonianza raccolta il furto è stato ben studiato. Una ricognizione nei giorni precedenti per capire gli orari e le abitudini delle persone che abitano nell’appartamento da ripulire. Erano le 11 del mattino, in pieno giorno in casa non c’era nessuno. Porta blindata aperta con i “ferri” del mestiere, e cassetti ed armadi svuotati in cerca di oro e contanti. Un appartamento come tanti, non una residenza sfarzosa.

La vittima ha visto in faccia il presunto ladro, gli occhi non se li scorderà mai. Lo ha incrociato proprio mentre stava rientrando a casa, un’auto sospetta era stata vista qualche settimana prima, immediata la chiamata al 113 e la denuncia del furto subito, ma l’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Este dell’alba del 15 febbraio (LEGGI ARTICOLO) ha improvvisamente ridato speranza a chi ha subito dei furti nei mesi scorsi.

In Polesine, secondo gli inquirenti, la banda aveva colpito sicuramente a Ficarolo, ma non si escludono altre razzie. I malviventi operavano tra Padova, Venezia, Vicenza e Rovigo (ma anche a Lucca). Nelle prossime ore le vittime del furto si presenteranno alla caserma dei Carabinieri di Rovigo, con copia della denuncia, nella speranza che nel bottino ritrovato dai militari dell’Arma, ci siano anche i preziosi trafugati nel proprio appartamento.

La banda è stata individuata grazie alle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Este i quali sono riusciti a delineare un quadro probatorio di elevato spessore condiviso a pieno dalla Procura della Repubblica di Rovigo e successivamente dal Tribunale di Rovigo con l’emissione di ordinanze di custodia cautelare per 7 soggetti: Marko Bosjak, 49 anni, Luisa Braidich 56enne, Enthony Bosjak 26 anni, Roberto Bosjak 23 anni, tutti residenti a Borgo Veneto (Pd), sono finiti in carcere, obbligo di dimora invece per J.D. 25 anni, J.R. 20 anni entrambi residenti a Orte Franca (Bs) e F.P. 64 anni residente ad Ardesio (Bd). I primi 4 destinatari sono stati catturati a Borgo Veneto nella frazione di Saletto ed i restanti 3 destinatari di obbligo di dimora rintracciati nella province di Brescia e Bergamo.